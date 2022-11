La guerra de Ucrania atraviesa uno de sus peores momentos con el reciente bombardeo a Kiev que habría alcanzado también a un pueblo de Polonia. Mientras el ejército y voluntarios se mantienen en el frente de batalla, algunos activistas intentan informar a la gente que vive en Rusia lo que realmente ocurre en el conflicto. Una de estas iniciativas tiene que ver con el uso de películas o series piratas que incluyen imágenes de la guerra.

Torrents of Truth (Torrents de la Verdad) es un movimiento dirigido por el periodista Volodymyr Biriukov, quien con la ayuda de otros activistas editan archivos de películas y series populares para insertar mensajes sobre lo que ocurre en la guerra de Ucrania. Posteriormente, los videos se suben en forma de torrent a los trackers más populares de Rusia para que la gente los descargue.

Cuando un ruso baja el primer episodio de Obi Wan Kenobi o la película pirata de Batman desde Demonoid o RuTracker, en realidad descarga un archivo alterado en el que se incluyen testimonios e imágenes de personas afectadas por la guerra. El objetivo de Torrents of Truth es sortear la maquinaria de propaganda rusa que controla lo que se transmite en el país. Biriukov y compañía se aprovechan de una nueva ley que legaliza el robo de propiedad intelectual para contrarrestar las sanciones económicas.

Los videos sobre la guerra son camuflados como series de Netflix o películas populares de Hollywood. Los rusos, quienes no tienen acceso a servicios de streaming o películas debido a las sanciones, acuden a los torrents para satisfacer su necesidad de entretenimiento. Incluso algunos cines de Rusia han comenzado a proyectar películas piratas para mantener el negocio a flote.

El torrent de Spider-Man: No Way Home incluye imágenes de la guerra

Cuando alguien descarga Doctor Strange In The Multiverse of Madness (2022) RUS SUBS Russian Subtitles 1080p HDTS x264 y lo reproduce, será interrumpido por un mensaje de Torrents of Truth. Los videos se presentan como si fuera un anuncio publicitario en donde activistas detallan las atrocidades que ha cometido Rusia en algunas ciudades. Al final, el periodista ucraniano pide al espectador que abra el archivo ReadMe.txt donde se incluyen fuentes confiables para informarse.

Esto no es lo que esperabas ver. Pero esto es algo que deberías ver. La verdad. Torrents of Truth

La iniciativa es obra de la agencia creativa Nebo y se puso en marcha a comienzos de junio. A la fecha existen 21 torrents alterados circulando en trackers como The Pirate Bay, 1337x , Demonoid o RuTracker. Los archivos no solo abarcan películas o series, sino también software como Photoshoo, la suite Adobe Master Collection o el concierto de Rammstein.

La mayoría de los rusos no sabe lo que está pasando en Ucrania

Credit: Katie Godowski

"La mayoría de los rusos no saben lo que realmente está pasando en Ucrania. Es imposible que descubran la verdad en un país donde el Kremlin prohíbe decirla en los canales de televisión y los periódicos", dijo Guillaume Rukhomovsky, director creativo de 72andSunny, una de las agencias que apoyan el programa. "El propósito de Torrents of Truth es abrir un nuevo canal encubierto masivo que reempodere a los periodistas frente a esta guerra de información", declaró.

De acuerdo Torrents of Truth, 43% de los rusos obtienen películas y series de TV de forma ilegal. Esto que significa que 62 millones de personas estarían expuestas a los mensajes de esta iniciativa. Los esfuerzos han permitido que 4 periodistas rusos tengan acceso a la información sobre lo que ocurre en Ucrania para poder compartirla con más personas.

El único inconveniente es que quienes desobedecen las leyes del Kremlin serán sujetos a multas de hasta 45.000 euros y 15 años en prisión.