El metaverso está causando estragos en Meta, quien recientemente anunció el despido de 11.000 trabajadores. Mientras Mark Zuckerberg no tiene problemas en inyectar una suma considerable de dinero para materializar su visión de futuro virtual, sus empleados anticipan el apocalipsis. De acuerdo con Business Insider, algunos de ellos expresaron su descontento y pronosticaron que el metaverso será una muerte lenta.

Más de cuarenta trabajadores de Meta publicaron su opinión en Blind, una comunidad donde profesionales discuten de forma anónima lo que ocurre en la industria. Una de las más llamativas es la de un desarrollador de software sénior, quien mencionó que Mark Zuckerberg acabará con la empresa si continúa empecinado en desarrollar el metaverso.

El Metaverso será nuestra muerte lenta. Mark Zuckerberg matará sin ayuda a una empresa con el metaverso. Desarrollador de Meta en Blind

Otro desarrollador dijo que aunque Meta es una gran empresa, Zucks la dirige hacia otro camino. "Pensé que era una empresa basada en datos, pero en realidad lo hace en el instinto de un hombre y sus emociones. Nadie puede cambiar su decisión", mencionó. Las críticas a la compañía y el metaverso llegan luego de la que se considera como la mayor ola de despidos en la historia de Meta.

El Metaverso es un desastre Ha causado que muchos de mis compañeros de trabajo pierdan su empleo Nos está haciendo ignorar, en gran medida, las pérdidas en anuncios debido a los cambios de privacidad de Apple (y espero que Android implemente algo similar) Todo lo que quieren hacer los líderes es seguir una quimera para el metaverso, que está mal ejecutado (de abajo hacia arriba) y sin ninguna dirección real. Mark tiene que irse. La visión del metaverso debe tener un mejor ritmo, o en mi opinión, muchos más de nosotros no tendremos trabajo en el futuro próximo Desarrollador de Meta en Blind

Meta está quemando millones de dólares en el metaverso

Aunque la cifra exacta de lo que Mark Zuckerberg ha invertido en el metaverso no es pública, algunos analistas estiman que es demasiado alta. Meta habría gastado más de 15.000 millones de dólares desde que comenzó a desarrollarlo en 2021. A la fecha, los resultados son decepcionantes para algunos, quienes consideran que los avatares con piernas no justifican el gasto.

Dan Ives, analista de Wedbush Securities, mencionó que el dinero que ha gastado Meta es preocupante. La compañía no solo tiene que lidiar con ello, sino también con una falta de transparencia con sus inversionistas. Ives considera que el metaverso es una apuesta arriesgada por parte de Zuckerberg y su equipo, quienes continúan enfrentando obstáculos masivos en su negocio principal.

Mark Zgutowicz, analista de Benchmark, fue más allá al decir que no existe el metaverso. "No existe un metaverso real, al menos desde un punto de vista escalable, hasta que todos podamos usar anteojos que no nos hagan parecer extraterrestres o algo así", mencionó. El experto estima que el 60% del dinero que ha perdido Reality Labs se debe al alto costo de investigación y desarrollo que conlleva construir un nuevo universo.

Mark Zuckerberg confía en su visión a futuro

Pese a las pérdidas millonarias y los despidos, Mark Zuckerberg se muestra confiado en que van en la dirección correcta. El CEO de Meta, quien ya perdió el 70% de su fortuna durante el último año, mencionó que su negocio se encuentra entre los más rentables y goza de un enorme potencial por delante.

Somos líderes en el desarrollo de la tecnología para definir el futuro de la conexión social y la próxima plataforma informática. Hacemos un trabajo históricamente importante. Mark Zuckerberg, CEO de Meta

Es muy pronto para sacar conclusiones sobre el metaverso, ya que cada persona tiene una visión distinta del mismo. La plataforma de Meta está en construcción y apuesta por un futuro donde todos usaremos cascos para trabajar o socializar. Considerarlo como "una muerte lenta" en este momento es un tanto fatalista; recordemos que Meta es dueña de tres de las plataformas más usadas a nivel mundial (Facebook, WhatsApp e Instagram).