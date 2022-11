Se veía venir. Meta acaba de confirmar el despido de más de 11.000 empleados, cifra que representa el 13% de su staff. La noticia se conoció a través de un mensaje enviado por Mark Zuckerberg a los trabajadores de su compañía, que se replicó en el blog oficial.

Desde comienzos de la semana se aguardaba por esta determinación. El lunes, The Wall Street Journal había reportado que la firma de Menlo Park preparaba la mayor ola de despidos en su historia. Si bien no se mencionaba cuántos trabajadores se verían afectados, sí se indicaba que serían miles.

Lamentablemente, la noticia ahora ha quedado confirmada. En su carta pública, Zuckerberg asumió la culpa por la situación, y detalló las demás medidas que se aplicarán en el seno de Meta, además del recorte de personal.

"Hoy estoy compartiendo algunos de los cambios más difíciles que hemos hecho en la historia de Meta. He decidido reducir el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 13 % y despedir a más de 11.000 de nuestros talentosos empleados. También estamos tomando una serie de pasos adicionales para convertirnos en una empresa más ágil y eficiente mediante la reducción de los gastos discrecionales y la extensión del freno a nuestras contrataciones hasta el primer trimestre. Quiero asumir la responsabilidad de estas decisiones y de cómo llegamos aquí. Sé que esto es difícil para todos, y lo siento especialmente por los afectados". Mark Zuckerberg, sobre los despidos de Meta.

Meta confirma la mayor ola de despidos de su historia

Esta es la primera vez en sus 18 años de vida que Meta anuncia un despido masivo. Según Mark Zuckerberg, la compañía no creció tanto como se esperaba, puesto que no pudo mantener el envión obtenido durante la pandemia de coronavirus. "No solo el comercio en línea ha vuelto a las tendencias anteriores, sino que la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de anuncios han provocado que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que esperaba. Me equivoqué y asumo la responsabilidad por ello", explicó.

Los afectados por los más de 11.000 despidos de Meta recibirán un paquete de compensación. En Estados Unidos, la indemnización será equivalente al pago de 16 semanas de trabajo, más dos semanas extras por cada año de antigüedad en la empresa, sin tope. También se pagarán las vacaciones pendientes y se extenderá la cobertura médica por seis meses, entre otros puntos. En otros países, Zuckerberg indicó que las medidas serán "similares", sin dar mayores detalles.

Meta también prepara medidas adicionales para recortar gastos, como la implementación de escritorios compartidos para los empleados que trabajan mayormente desde fuera de la oficina. El CEO de la compañía también indicó que está realizando un análisis minucioso sobre los gastos de infraestructura, y que se aplicarán mayores recortes en los meses venideros.

El metaverso, uno de los motivos de la crisis en Melo Park

En su anuncio, Mark Zuckerberg prácticamente no hizo mención al impacto que el metaverso está teniendo en el desempeño de la compañía. El fundador y director ejecutivo de Meta solo hizo referencia a su obstinado proyecto como una "visión a largo plazo", y no mucho más.

Sin embargo, las señales de que pivotar el modelo de compañía hacia la vida en la virtualidad ha demostrado no estar dando los resultados esperados. A la brutal caída en los beneficios, se le ha sumado la desconfianza de los accionistas. La casa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Reality Labs quemó decenas de miles de millones de dólares este año, y ya aclaró que continuará por ese camino en 2023.

Si hasta el propio Zuck ha perdido el 70% de su fortuna en los últimos doce meses...

Por lo pronto, el CEO de Meta no solo se lamentó por los despidos y agradeció a quienes se han desempeñado en la firma, sino que también aprovechó para lanzar un dardo a sus detractores. "Creo que estamos profundamente subestimados como empresa hoy en día", indicó; y agregó: