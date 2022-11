El éxito de Netflix The Crown llegó a su quinta y penúltima temporada con un cambio completo en su elenco. Una visión que no solamente muestra la evolución de sus personajes, sino también la forma en que la serie comprende su dinámica interna. El relato, que llega a un punto crítico con la reposada vejez de buena parte de sus figuras principales, alcanza una rara belleza para narrar su decadencia física. Un punto de vista respetuoso y sensible en la forma en que el guion analiza a la monarquía británica y su trascendencia histórica.

Un punto que se hace más evidente en la forma en que Imelda Staunton y Jonathan Pryce interpretan a Isabel II y Felipe de Edimburgo. Ambos actores brindan a la pareja real una sensibilidad frágil, que sorprende y conmueve por su variedad de matices. También por la manera en que demuestran el interés de The Crown por mantener a las figuras históricas que exploran en un plano humano.

Hasta ahora, las cabezas visibles de la monarquía británica fueron interpretadas por tres grupos de actores distintos. Lo que permite analizar de qué manera The Crown comprende al ámbito de la realidad histórica que narra y sus peculiaridades. Una mirada más amplia a la más antigua institución inglesa que se sostiene de una curiosa sensibilidad.

Isabel II de Inglaterra en The Crown

Claire Foy

La actriz inglesa interpretó a la reina durante las dos primeras temporadas de The Crown. Una época crítica porque mostró, no solamente la juventud de la reina, sino también el reto de asumir el poder en medio de todo tipo de presiones. Y por si eso no fuera suficiente, encarnó a la gran dama británica en el momento crucial de doloroso enfrentamiento con su hermana Margarita.

Como se recordará, la hermana menor de Isabel II protagonizó un escándalo moderado al enamorarse de un hombre al que se consideró inferir a su rango aristocrático. Un suceso que ocurrió justo después de la época en que la Corona todavía lidiaba con las consecuencias de la abdicación de Eduardo VIII. De modo que, la jovencísima reina debió enfrentar un escenario complicado en el que tuvo que prohibir el posible matrimonio de su hermana.

La reina también atravesó todo tipo de transformaciones y cambios políticos del hasta entonces Imperio británico. Algo que The Crown mostró en cuidadoso detalle. El hilo argumental protagonizado por Foy la llevó a encarnar a Isabel II en varias décadas distintas, en concreto desde 1950 hasta 1960. Por su actuación, la actriz recibió el Globo de Oro.

Olivia Colman

Para su tercera temporada, la actriz Olivia Colman tomó el relevo de Foy para encarnar a la reina Isabel II en sus momentos políticos más duros. Durante las temporadas tres y cuatro, la intérprete encarnó a una monarca que debió enfrentar las duras transformaciones políticas en el Inglaterra. También la progresiva pérdida de poder de la Corona y, por último, su transformación en un mero símbolo constitucional.

Colman interpretó a una reina que llegó a una magnífica madurez física y mental. Una que debió asumir el rostro de la corona como parte de un legado histórico cada vez más criticado. Y, a la vez, hacer frente a los escándalos alrededor de sus hijos y su complicada vida pública. Colman logró dotar a la reina de una estoica belleza y una brillante construcción de la noción sobre su peso en la identidad inglesa.

La interpretación le valió a la actriz el premio BAFTA y el Globo de Oro. Lo que convirtió al papel de la reina Isabel II en The Crown en un pequeño reto histriónico en el mundo de la actuación.

Imelda Staunton

Staunton tiene la complicada responsabilidad de interpretar a la reina en su decadencia física y los momentos más duros de la vejez. El rostro de la reina Isabel II durante la temporada quinta y sexta de The Crown también será el de un país en conflicto. Inglaterra no solamente se enfrentará a una complicada recensión económica.

También, a enormes presiones y polémicas que convertirán a la monarca en testigo impotente de la decadencia del poder real. A mismo tiempo que de la ruptura de la visión de la Corona como símbolo del poder inquebrantable.

Staunton también mostrará, con toda seguridad, los últimos años de vida de Isabel II y el significado de su legado en el futuro. Todo un reto que la actriz deberá acometer a través de una visión cada vez más dura sobre la institución real británica.

Felipe de Edimburgo en The Crown

Matt Smith

Durante las dos primeras temporadas de The Crown, el actor Matt Smith fue el responsable de interpretar al príncipe consorte de Inglaterra. Su actuación fue aclamada por retratar a un Felipe que todavía no tenía una perspectiva del todo clara de las responsabilidades que debía acometer.

También de las tensiones con las que debió lidiar al ser el esposo de una reina joven y con pleno poder sobre un país complicado. Smith logró brindar a su personaje la curiosa dualidad entre un esposo con un deber para la Corona y un hombre levemente frustrado por su irrelevancia histórica.

Conocido por su carácter aventurero y por tener sus propias aspiraciones en el poder, Felipe debió abandonar cualquier ambición en beneficio de Isabel II. Algo que Smith logró retratar con inteligencia, sensibilidad y una profunda intuición sobre la insatisfacción del príncipe consorte.

Tobias Menzies

El hombre que interpretó a Felipe de Edimburgo entre los 43 y los 69 años de edad mostró en The Crown la madurez del príncipe consorte de una manera novedosa. No solo construyó un papel basado en la presión interna que debía soportar su personaje y familia en medio de transformaciones cada vez más complicadas.

También en la forma en que el personaje reaccionó a los turbulentos cambios sociales y culturales que sacudieron a Inglaterra durante la década de los sesenta y setenta. Una época en que la corona británica atravesó, quizás, varios de sus momentos más duros y complicados de sobrellevar respeto a su papel constitucional. Como príncipe consorte, Felipe tenía poca influencia en los asuntos de estado. De modo que su labor de ser el apoyo emocional y moral de la reina Isabel II le convirtió en una figura a la sombra de enorme influencia sobre la monarca.

Menzies tuvo la suficiente sensibilidad para convertir al Felipe encarnado por Smith en un hombre atrapado en sus propias contradicciones. También en un cabeza de familia desconcertado por la vida pública de sus hijos y, después, nietos. Un retrato formal y preciso sobre un hombre misterioso.

Jonathan Pryce

Finalmente, el difunto Felipe de Edimburgo será encarnado en las temporadas cinco y seis de The Crown por el brillante actor Jonathan Pryce. El intérprete tendrá la dura responsabilidad de mostrar el declive físico del príncipe consorte y, a la vez, algunos aspectos de su singular vida emocional.

Se trata de un reto actoral que en la temporada cinco llevó a Pryce a representar a Felipe como una figura histórica inclasificable. En especial, presionada por los diversos movimientos culturales y sociales a su alrededor.

También por el miedo a la vejez y la percepción de la pérdida progresiva de poder de Isabel II como símbolo de la institución británica. Todo un trayecto angustioso que el actor interpreta con elegante sobriedad y una contenida conciencia del lugar preponderante de su personaje en la historia.