Twitter no la está pasando nada bien desde que Elon Musk se convirtió en su nuevo dueño. Ante la incertidumbre que rodea a la plataforma, una buena cantidad de anunciantes se han bajado del barco, lo cual está afectando las arcas de la compañía de manera severa. Elon Musk es consciente de ello y, en un nuevo mensaje dirigido a sus empleados, el CEO no descartó que Twitter se vaya a la bancarrota.

“La quiebra no está descartada", dijo Elon Musk en un mensaje interno que recoge The Information. "No podemos escalar a mil millones de usuarios y asumir pérdidas masivas en el camino, eso no es factible", agregó. Sabiendo que muchas compañías están retirando su publicidad de Twitter, el directivo expresó que esta es la razón por la que está apostando todo por las suscripciones.

Como seguramente sabes, ayer mismo lanzaron el nuevo Twitter Blue, el cual tiene como principal novedad la posibilidad de obtener la insignia azul de verificado a cambio de $8 dólares mensuales. Elon Musk, desde luego, está plenamente confiado en que esta propuesta funcionará. Al menos en términos económicos, porque está claro que funcionalmente es un auténtico desastre.

"La razón por la que nos estamos yendo con todo con las suscripciones es para mantener vivo a Twitter."

A pesar de la problemática financiera que rodea a la plataforma desde hace años, y que claramente ha empeorado con la llegada de Elon Musk, el susodicho, aparentemente, está comprometido a convertirse en un salvavidas. De acuerdo a CNBC, Elon Musk confesó que la venta de una parte de sus acciones de Tesla fue para poder salvar la red social.

Elon Musk vende acciones de Tesla para "salvar" Twitter

Según un documento de por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Elon Musk puso a la venta casi 4.000 millones de dólares en acciones de la automotriz eléctrica. Aunque no detalló los motivos de su sorpresivo movimiento, se podía intuir que tenía algún tipo de relación con Twitter.

Antes de difundir este mensaje, Elon Musk había comentado a sus empleados que el trabajo remoto ha llegado a su fin. A partir de ahora, los trabajadores que lograron mantener su puesto deben permanecer en las oficinas de la plataforma al menos 40 horas a la semana. Eso sí, se mostró dispuesto a permitir que algunos empleados esenciales trabajen desde casa: "“Si alguien puede trabajar únicamente de forma remota, y es excepcional, no tendría sentido despedirlo”.

El directivo, además, advirtió que se aproxima un futuro complicado. "El camino por delante es arduo y requerirá un trabajo intenso para tener éxito". La parte más dura de su mensaje fue anticipar que Twitter está por afrontar "tiempos difíciles".

El problema es que las palabras de Elon Musk difieren de sus acciones. Hoy mismo, directivos clave de privacidad y seguridad de Twitter renunciaron porque Elon Musk, en su intento de desplegar múltiples novedades tan pronto como sea posible, no está cumpliendo con una serie de protocolos de revisión que antes eran obligatorios. Protocolos que, por cierto, tienen como propósito proteger la información personal de los usuarios.

La indiferencia de Elon Musk en este sentido podría provocar que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) imponga una multa de miles de millones de dólares a Twitter. Como si la compañía tuviera dines de sobra para afrontar cualquier gasto. A pesar del riesgo que supone ignorar las normas del organismo, el actual responsable del departamento legal de Twitter, según The Verge, se limitó a decir: "Elon pone cohetes en el espacio, no le teme a la FTC".

Algunos empleados que ya han abandonado Twitter creen que la FTC no tardará mucho en imponer su multa. Y aún más preocupante, consideran que esta falta pone en riesgo la "longevidad de Twitter como plataforma". El panorama no puede ser más negativo para los dirigidos por Elon Musk...