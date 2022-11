Elon Musk no ha tardado mucho en evitar que su reducida plantilla realice su trabajo en remoto. Según un correo enviado por el propio magnate a sus empleados, —el primero desde que es dueño de Twitter—, y al que ha obtenido acceso Bloomberg, el personal de la compañía deberá permanecer en la oficina al menos 40 horas a la semana. Es decir, 8 horas al día durante los 5 días laborables.

Musk, que alertaba en el mail que “no había forma de endulzar el mensaje”, podría hacer algunas excepciones y permitir que algunos trabajadores realicen sus tareas a distancia, pero no sin su aprobación previa. La mayoría de empleados, por tanto, deberán volver a la oficina de manera obligatoria; algo que también ordenó hacer en otras de sus compañías, como Tesla.

“El camino por delante es arduo y requerirá un trabajo intenso para tener éxito” Ha afirmado Musk en el primer correo enviado a los empleados.

La decisión de Musk, de hecho, no es algo que pille por sorpresa a los empleados. El ejecutivo siempre se ha mostrado en contra del trabajo en remoto y afirmó, incluso antes de que fuese dueño de Twitter, que no permitiría realizar esta actividad. Musk también aseguró en una reunión con los empleados de la compañía que no tendría problemas en permitir el teletrabajo si lo ve necesario. “Si alguien puede trabajar únicamente de forma remota, y es excepcional, no tendría sentido despedirlo”, destacó probablemente refiriéndose a las excepciones que él mismo aprobará.

Musk advierte a sus empleados de tiempos difíciles en Twitter

Además de la obligatoriedad de trabajar presencialmente, Musk también ha destacado en el correo enviado a sus empleados los “tiempos difíciles que se avecinan” en cuanto a la situación económica de la compañía. Espera, además, que Twitter Blue, y la posibilidad de que los usuarios paguen 8 dólares al mes por obtener ventajas tales como la verificación, representen la mitad de los ingresos de la plataforma.

Previamente, Musk también prohibió el día de descanso mensual que Twitter introdujo durante la pandemia. El magnate también ha despedido al 50 % de los empleados (más de 4.000 personas) desde que posee la compañía; un movimiento que, según algunos ingenieros, podría hacer que Twitter dejara de funcionar en las próximas semanas.

Mientras tanto, y en un segundo correo enviado a los empleados, Elon asegura que la máxima prioridad durante “los próximos días” es “encontrar y suspender cualquier bot/troll/spam verificado”.