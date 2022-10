En Android hay pocas opciones si lo que buscas es un móvil compacto. Está Google, con su Pixel 6a, un smartphone ideal para aquellos que no quieren gastarse mucho dinero. También Asus con su ZenFone 9, cuyo panel de 5,9 pulgadas hace que sus dimensiones pasen de los 146,5 milímetros de altura. O la japonesa Sony, que también tiene una alternativa interesante que ya va por su cuarta generación. Hablamos, por supuesto, del nuevo Sony Xperia 5 IV.

Este terminal no es solo una posible alternativa más a los móviles compactos. Lo es, también, en la gama alta, pues cuenta con especificaciones muy similares a las que encontramos en smartphones como el Xiaomi 12 o el Realme GT 2 Pro, entre otros. A esto, debemos sumarle una configuración de cámara un tanto diferente al resto de modelos y, además, con características adicionales, como el seguimiento de objetos y lo que Sony llama Eye AF, que permite un enfoque a través del seguimiento de los ojos de las personas o animales.

El precio también es el mismo que el que podemos encontrar en un móvil de gama alta o premium. De hecho, supera por poco los 1.000 euros. Este coste, sin embargo, me hace plantearme varias dudas que he intentado resolver durante los días que he estado utilizando este modelo.

¿Realmente es la opción definitiva en la gama alta si buscas un móvil compacto?

¿Son sus prestaciones, y sobre todo los extras que Sony ha incluido en la cámara, suficientes para hacer frente a su competencia?

El Xperia 5 IV es —spoiler— una ligera renovación del Xperia 5 III, cuyo precio se sitúa actualmente en los 600 euros. Por tanto, ¿qué puede ofrecer este smartphone frente al modelo del año pasado para pagar esos casi 500 euros más?

Diseño y pantalla: si algo funciona, mejor no tocarlo

Sony lleva, prácticamente, cuatro generaciones conservando el mismo aspecto. También —en cierto modo— la misma pantalla. Es el clásico “si algo funciona, mejor no tocarlo”, puesto a que apenas hay cambios notorios más allá de pequeñas modificaciones en el aspecto o especificaciones más actuales en el panel. Ahora bien, ¿a la firma japonesa le funciona esta estrategia?

El Xperia 5 IV, al igual que el resto de sus antecesores, mantiene un diseño compacto gracias a su pantalla de 6,1 pulgadas. Es, en concreto, la misma diagonal que la de los iPhone 14 y 14 Pro. Su altura, sin embargo, es mayor que la de estos smartphones a causa de la proporción del panel, que es de 21:9. Esto hace que su longitud sea de 156 milímetros, aunque beneficia en su anchura, que es de 67 milímetros y todo ello, además, con un peso de 172 gramos.

¿Realmente se siente compacto el Sony Xperia 5 IV? Sí, en cierto modo, pues su poca anchura hace que sostenerlo en la mano sea mucho más cómodo. Es igual de alto, eso sí, que cualquier otro smartphone con una pantalla ligeramente superior a las 6,1, pero no es algo que realmente importe, pues su ligereza y, de nuevo, su poca anchura, compensa. El hecho de que el terminal sea más estrecho, eso sí, tiene sus ventajas e inconvenientes.

Como ventaja, reitero, está su diseño más compacto y menos ancho que otros smartphones. También la mejora de la experiencia a la hora de ver contenido adaptado a los 21:9. Por ejemplo, películas o series en plataformas como Netflix o Disney+. El principal inconveniente que he encontrado, es que a la hora de escribir no resulta tan cómodo como cualquier otro smartphone.

De la calidad de la pantalla, eso sí, no tengo absolutamente ninguna queja. El panel AMOLED del Xperia 5 IV, con su resolución Full HD+ y su tasa de refresco de 120 Hz, hace un genial trabajo. En brillo es excelente, también en la interpretación de los colores y el contraste, y ofrece una nitidez muy buena en todas las situaciones. Sony, además, ha añadido funciones y características adicionales, como la posibilidad de reproducir contenido compatible en Dolby Visión, que maximizan considerablemente la experiencia multimedia.

Rendimiento y autonomía

Esta buena experiencia con la pantalla, además, se complementa con un muy buen rendimiento gracias al Snapdragon 8 Gen 1 y a los 8 GB de memoria RAM que incluye este Sony Xperia 5 IV. Todo, como es de esperar, funciona a la perfección, y la interfaz de Sony, pese a que está repleta de apps propias —muchas de ellas poco útiles— no está sobrecargada de animaciones, ajustes u otros elementos que puedan entorpecer la fluidez. He notado, eso sí, algo de sobrecalentamiento en tareas exigentes, como en juegos o a la hora de utilizar apps que requieren de mayor uso gráfico.

¿Qué hay de la autonomía? Es, precisamente, uno de los principales cambios frente al Sony Xperia 5 III. La batería de este modelo de cuarta generación pasa de los 4.500 mAh a los 5.000 mAh. Esto es, sin duda, una muy buena noticia. La del Xperia 5 III ya era buena. Esta, por supuesto, es mucho mejor. Aporta la tranquilidad de poder llegar al final del día incluso con un uso intensivo, y permite utilizar el smartphone con todos sus ajustes adicionales, como la pantalla a 120 Hz, sin ningún problema.

El Sony Xperia 5 IV, además, cuenta con carga rápida y es compatible con la carga inalámbrica. La compañía, eso sí, no incluye ni el cable ni el adaptador en la caja.

Así son las cámaras del Sony Xperia 5 IV

La cámara es, sin duda, uno de los apartados más importantes del Sony Xperia 5 IV. No solo por su configuración y resultados, sino por los múltiples modos y opciones que ofrece. Algunos de ellos, heredados del buque insignia de la compañía, el Xperia 1 IV. Pero vayamos por partes.

A nivel técnico, el Sony Xperia 5 IV cuenta con una triple cámara principal con una configuración muy similar a la que encontramos en el resto de smartphones de gama alta. Es decir, tenemos un sensor gran angular, otro ultra gran angular, y otra cámara teleobjetivo. La configuración quedaría de la siguiente manera.

Cámara principal de 12 megapíxeles f/1,7 y longitud focal de 24 mm.

de 12 megapíxeles f/1,7 y longitud focal de 24 mm. Cámara ultra gran angular (124º) de 12 megapíxeles f/2.2 y longitud focal de 16 mm.

(124º) de 12 megapíxeles f/2.2 y longitud focal de 16 mm. Cámara teleobjetivo de 12 megapíxeles f/ 2.4 y distancia focal de 60 mm.

Ahora bien, ¿cómo se comportan estas lentes a nivel de resultados? Tanto el sensor angular como el angular hacen un trabajo correcto. Interpretan correctamente los colores y ofrece y un detalle que, en líneas generales, convence. He echado en falta, eso sí, algo más de brillo en algunas escenas, aunque es algo que se puede solventar ajustando de forma manual algunos parámetros de la cámara.

La cámara de 60 mm del Sony Xperia 5 IV también ofrece buenos resultados en cuanto a color y detalle. En este sensor, sin embargo, debemos tener en cuenta una serie de factores. Sony ha prescindido del objetivo variable de 70 a 100 mm que veíamos en la tercera generación, y que permitía capturar fotografías en diferentes aumentos, siempre con un zoom óptico. En este caso, la compañía solo ha apostado por un objetivo de 60 mm, que permite capturar fotografías en un zoom óptico de hasta 2,5x. Seguimos contando con accesos directos a un zoom más elevado. En este caso, sin embargo, se trata de un recorte digital. No ofrece malos resultados, pero sí es un paso atrás respecto a la anterior generación.

En cualquier caso, Sony ha añadido algunas características nuevas en su app de cámara. App que, por cierto, imita en cierto modo la interfaz de las cámaras profesionales de la compañía. El Sony Xperia 5 IV, en concreto, cuenta con un modo seguimiento de objetos, que permite mantener siempre el sujeto principal enfocado, incluso aunque esté en movimiento. También cuenta con Eye AF, una tecnología que realiza un enfoque a través del seguimiento de los ojos de una persona para que este sea mucho más preciso.

¿Merece la pena el nuevo Sony Xperia 5 IV?

El Sony Xperia 5 IV, recordemos, se puede adquirir por 1.049 euros en su versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. ¿Es una opción a tener en cuenta en la gama alta?

El Sony Xperia 5 IV es, sin duda, una alternativa muy interesante para aquellos usuarios que quieren un móvil compacto de gama alta. Tiene, además, una pantalla excelente, un rendimiento que no deja indiferente a nadie, y multitud de características adicionales, como la posibilidad de reproducir sonido o vídeo en Dolby, que hacen que la experiencia de uso sea mucho mayor que la de otros smartphones.

Ahora bien, antes de decantarte por este Sony Xperia 5 IV es importante tener en cuenta una serie de factores. En primer lugar, es que el atractivo de este smartphone es su diseño compacto, así como su cámara, que está pensada, sobre todo, para usuarios más avanzados. Por tanto, si no te importa el tamaño y crees que no le vas a sacar partido a todas las opciones que integra la app de cámara de este smartphone, tal vez sea mejor ir a por otro modelo de gama alta, como, por ejemplo, el Xiaomi 12. Debes tener en cuenta, además, que el Sony Xperia 5 III sigue siendo una opción interesante, sobre todo si priorizas el zoom en la cámara.