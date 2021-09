Sony acostumbra a lanzar diferentes versiones de sus smartphones de gama alta. Este año, la compañía apostó por el Xperia 1 III como su buque insignia y anunció una versión ligeramente inferior para aquellos usuarios que buscan un dispositivo compacto; el Sony Xperia 5 III. Tras analizar el modelo con mayor pantalla es el turno de comprobar si este móvil compacto que, además, apuesta todo al apartado fotográfico es la mejor alternativa al nuevo iPhone 13.

El Xperia 5 III es prácticamente idéntico al Xperia 1 III. La principal diferencia se encuentra en el tamaño de pantalla, que desciende hasta las 6,1 pulgadas. Conserva, eso sí, el formato súper panorámico tan característico de Sony, con una relación de aspecto de 21:9. Esto hace que el dispositivo sea más alargado de lo que debería.

Los biseles que encontramos en la zona superior e inferior, además, también ayudan a aumentar la altura del smartphone. El Xperia 5, eso sí, es bastante estrecho y hace que sea cómodo sostener en la mano.

Ahora bien, ¿cómo es la pantalla de este Xperia? El panel OLED de 6,1 pulgadas cuenta con una resolución Full HD y una tasa de refresco de 120 Hz. En general, ofrece excelentes resultados y su tasa de refresco mejora considerablemente la experiencia de uso. La relación de aspecto, sin embargo, hace que sea algo más complicado navegar por la interfaz con una sola mano.

En cuanto al rendimiento, el Xperia 5 III cuenta con un procesador Snapdragon 888, uno de los chips más potentes de la americana Qualcomm. Llega con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Es una configuración más que suficiente para poder ejecutar cualquier aplicación y jugar con total comodidad. En este caso, su aspecto alargado si juega (nunca mejor dicho) a su favor, dado hace que sea más fácil manejar los controles en la pantalla.

La potencia y el multimedia se complementa con una batería de 4.500 mAh de capacidad que en este Xperia que se comporta de maravilla. El terminal tiene una excelente duración de batería, incluso con un uso más intensivo es posible llegar al final del día con total tranquilidad.

La cámara del Sony Xperia 5 III

El Xperia 5 III, además de su pequeña pantalla, destaca por el apartado fotográfico. Sony ha apostado por la misma configuración que su hermano mayor. Elimina, eso sí, el sensor ToF que puede ayudar a mejorar el modo retrato o el enfoque.

En concreto, Xperia 5 III cuenta con una cámara principal de 12 megapíxeles y con un objetivo f/1,7, que ofrece resultados luminosos, con buen detalle y con una correcta calibración en los colores, aunque lo cierto es que manejar la exposición no es su mejor fuerte. La cámara ultra gran angular, también de 12 megapíxeles, mantiene unos buenos resultados y consigue captar un detalle correcto en condiciones lumínicas aceptables, siempre y cuando se mantenga una buena estabilidad. No obstante, el ruido es inevitable en interiores y en escenas donde no incide la luz natural.

gran angular

gran angular



zoom



El teleobjetivo es, posiblemente, el mejor aliado del Xperia 5 III. Se trata de un sensor de 12 megapíxeles que incluye una lente capaz de variar entre una distancia focal de 70 mm y una de 105 mm. Es un sistema común en las cámaras DSLR. En el caso de un smartphone, permite aprovechar al máximo el zoom para conseguir resultados más detallados a la hora de enfocar a un objeto o persona.

El Xperia 5 III, además, cuenta con una muy completa aplicación de cámara, donde su interfaz se asemeja mucho a la de una Sony Alpha y dispone de diferentes modos y funciones para aprovechar al máximo la triple lente.

Los detalles del Xperia 5 III que no debes pasar por alto

Más allá de la excelente configuración de cámara, su potente rendimiento y su compacta, pero visual pantalla, el Xperia 5 III tiene otros detalles dignos de mención.

El Xperia 5 III cuenta con Android 11 y una capa de personalización propia. La interfaz es muy similar a Android stock, con un cajón de aplicaciones y un aspecto minimalista. Incluye, además, algunas apps propias para sacar el máximo provecho al terminal.

y una capa de personalización propia. La interfaz es muy similar a Android stock, con un cajón de aplicaciones y un aspecto minimalista. Incluye, además, algunas apps propias para sacar el máximo provecho al terminal. La conectividad de este Smartphone destaca por la inclusión de 5G y Wi-Fi 6 . Cuenta, además, con NFC para pagos móviles.

. Cuenta, además, con NFC para pagos móviles. El móvil de Sony incluye resistencia al agua IPX8 , que lo protege frente a inmersiones de más de un metro de profundidad.

, que lo protege frente a inmersiones de más de un metro de profundidad. El lector de huellas dactilares se ubica en el lateral. Es rápido y preciso, aunque puede resultar incómodo a la hora de sostenerlo con la mano izquierda.

Precio y conclusiones, ¿merece la pena el nuevo móvil de Sony?

El Sony Xperia 5 III está disponible a un precio de 999 euros para la versión con 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna.

Este smartphone es una alternativa muy interesante para aquellos usuarios que buscan un móvil relativamente compacto y que destaque por su pantalla, rendimiento y batería. El Xperia 5 III, además, cuenta con un diseño muy sofisticado y con materiales muy resistentes. Su cámara ofrece buenos resultados y la experiencia “profesional” que se consigue gracias a las aplicaciones y los diferentes modos es muy buena.

No obstante, los resultados no parecen ser suficientes para competir contra el iPhone 13, que si bien cuenta con una configuración de cámara menos versátil, en líneas generales ofrece mejores resultados.

Por otro lado, elevado precio hace buscar alternativas más equilibradas que también destaquen por su tamaño de pantalla. En Android, por ejemplo, el Samsung Galaxy S21 es también una opción muy interesante.