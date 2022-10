Aunque She-Hulk: abogada Hulka ha tenido a bien presentar a un nuevo personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, la serie de Disney+ también se ha permitido una cantidad significativa de cameos y referencias a los cómics. Una de las más recientes involucra a Míster Inmortal. Se trata de un ser que, pase lo que pase, no experimenta ningún daño.

La adaptación presentada en el Universo Cinematográfico de Marvel lo mostró como un adulto mayor, interpretado por David Pasquesi, que ha ido a través de distintas épocas enamorándose y contrayendo matrimonio. La vuelta de tuerca presentada en She-Hulk: abogada Hulka construye un personaje que, en el presente narrativo del relato, se encuentra atravesando distintas demandas y peticiones de estas mujeres.

¿Cuál es su particularidad al momento de cerrar ese tipo de vínculos? Sugerir que muere, escapar de sus vidas y empezar en otro lugar. Aunque, debido a sus habilidades, no puede morir. She-Hulk: abogada Hulka, en ese sentido, es explícita cuando se trata de describir a Míster Inmortal: el personaje se lanzó desde un edificio, se estrelló contra un coche y pudo irse caminando sin ningún tipo de daño. Esta adaptación es distinta a la historia planteada en los cómics.

Míster Inmortal en los cómics

Este personaje fue presentado en el cómic Los Vengadores de la costa oeste (West Coast Avengers), volumen 46, editado en julio de 1989. John Byrne fue el encargado de conformar a ese grupo de superhéroes basados en una región específica. Dentro de ese grupo de personajes se encuentra Míster Inmortal.

Bajo ese alter ego está Craig Holis, quien tiene un encuentro con la entidad cósmica Deathurge. Este se produce una vez que nace y luego su madre, quien va a morir, le pide a ese ente que se encargue de él cuando ella ya no esté. A medida que fue creciendo, el personaje siguió con su relación amistosa con ella. Lo particular de su casa es que, debido a diversas cuestiones, intenta en reiteradas ocasiones suicidarse.

Lo intentaba sin éxito. Ese es el origen de su nombre y, debido a esa condición, decide dedicarse a ayudar a otros. Durante su primera misión dentro del cómic Los Vengadores de la costa este, Míster Inmortal es atacado mientras intenta frustrar un robo. En ese momento, recibe un disparo en la cabeza. Lo dan por muerto, en un principio; sin embargo, no fue así. A partir de esa experiencia inicial, se centra en conformar un equipo de superhéroes que lo acompañen en esas labores.

Su aparición en She-Hulk: abogada Hulka

La serie de Disney+ tomó esa habilidad, esa condición de inmortal, para parodiar al personaje. Eso explica que su desarrollo haya tenido como eje sus múltiples relaciones sentimentales a través de los años, en vez de otras fases que se pueden extraer de los cómics. Hay que tener en cuenta la esencia de She-Hulk: abogada Hulka, es una comedia destinada a jugar con distintas cuestiones.

Su relato dentro de la serie se ciñó a cuando establece distintos acuerdos con cada una de sus ex-parejas. A partir de la ayuda que Mallory Book, interpretada por Renée Elise, y Nikki Ramos, encarnada por Ginger Gonzaga, le ofrecen como parte de su trabajo en la división dedicado a los superhéroes dentro de GLK/H. No se descarta que pueda aparecer en otras adaptaciones. Sobre todo, teniendo en cuenta su condición y el tono de humor que puede ofrecer en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Un recurso común

No es la primera vez que el Universo Cinematográfico de Marvel toma el nombre de un personaje de los cómics y lo adapta tomándose licencias. Es parte de su sentido narrativo y de su intención de rendir homenaje o establecer paralelismos con diversos personajes que no tienen y, quizá, no tendrán mucho espacio en dentro de esa mitología. Una de las referencias más evidentes en tiempo reciente fue la hecha con “El que permanece”.

Este personaje fue presentado en Loki durante su primera temporada. Se trata de un ente que controla el balance de las líneas temporales. Sin embargo, su nombre tiene truco: “el que permanece” también es conocido como Kang El Conquistador. Al ser presentado de esa forma se abrieron distintos debates en relación con el rol y el trayecto de este personaje. ¿Hay una explicación posible?

Sí. “El que permanece” es una variante más de Kang El Conquistador, quien aparecerá en Ant-Man y la Avispa: Quantumania como el villano principal. Será el mismo que se encarga de propiciar una serie de hechos que derivarán en Avengers: The Kang Dynasty. El entramado del Universo Cinematográfico de Marvel está repleto de distintos guiños. El de Míster Inmortal es solo uno más.