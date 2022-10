Cuando en el año 2020 se presentó el Citroën Ami en Francia, dejó a muy pocas personas indiferentes. Un cuadriciclo eléctrico pensado para moverse por la ciudad, sin necesidad de carnet de conducir, con una velocidad máxima de 45 km/h y con un precio inferior a los 8.000 euros. Desde entonces, las ventas de este vehículo han superado todas las expectativas. Más de 7.000 unidades vendidas en Francia, más de 4.000 en Italia y unas 700 en España. Todas las ventas realizadas por Internet.

Ahora, dos años después, Citroën presenta su nuevo Ami, esta vez en versión Buggy y destinado, principalmente, a ciudades costeras. En Francia se pusieron en preventa 50 unidades y se vendieron todas en menos de 20 minutos. Te explicamos aquí abajo en qué consiste el Citroën Ami Buggy pero te advertimos una cosa: no está previsto que lleguen hasta 2023 y todavía no hay planes de hacer más, aunque no se descarta.

Aunque en España, el Citroën Ami se utiliza principalmente en plataformas de car sharing, el objetivo de la marca es poder ofrecer a todos los usuarios una alternativa eléctrica asequible para la movilidad en las ciudades.

Un cuadriciclo eléctrico pensado para la playa

Su aspecto exterior es básicamente un Citroën Ami normal. Los cambios que incluye son la sustitución de las puertas por una estructura de tubos, nuevos paragolpes, pasos de rueda y faldones laterales que le dan un aspecto más robusto, muy adecuado para fuera de las ciudades. También veremos un techo con capota de lona que podremos abrir y la incorporación ruedas de 14 pulgadas, perforadas y en color dorado.

Dentro del coche, al estar pensado para entornos fuera de la ciudad, se ha incorporado elementos que ayuden a que no se deteriore, como un interior donde el plástico reina y la protección en algunas partes como la palanca de los intermitentes.

Como hemos dicho, esta versión Buggy es básicamente un Ami normal. Su tamaño es de 2,41 metros de largo, 1,39 de ancho, con capacidad para dos personas y un espacio de carga de hasta 63 litros. En la parte relacionada con la movilidad eléctrica, tiene una autonomía de 75 kilómetros y una velocidad máxima de 45 kilómetros hora. Al igual que el modelo normal, también podremos realizar la carga con un enchufe estándar de 220V que tenemos en casa.

En cuanto a precio y disponibilidad, Citroën se ha tomado esta preventa como una toma de contacto para conocer el feedback de los usuarios y, en función del interés recibido, comercializar más unidades. El precio es algo inferior a 10.000 euros aunque cuenta con la ayuda del Plan Moves para cuadriciclos eléctricos.