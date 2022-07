Los mayores de la sala lo recordarán por unos dibujos animados de los 80. Los Supersónicos, una familia del espacio, tenían algo que todos ansiaban: un coche plegable y probablemente 100 % eléctrico. Ahora, una startup quiere hacerlo realidad y ponerlos a circular por las grandes ciudades. Quizá no se pueda recoger en el espacio de un maletín, pero la idea se acerca.

Y se acerca de la mano de una startup de origen israelí: City Transformer. Nacida en Tel Aviv en 2014, la compañía lleva tiempo trabajando en modelos de coche eléctrico. Similares al twizy de Renault, un modelo 100 % eléctrico que la compañía francesa puso a circular en las calles hace casi una década. También compitiendo en la línea del Citroën AMI o el Open Rocks-e.

Para llevar a cabo su proyecto de coche eléctrico plegable, la startup israelí ha cerrado un acuerdo con SEGULA Technologies. La multinacional de ingeniería del sector de la movilidad será la encargada de llevar a cabo el desarrollo del nuevo vehículo plegable. El conocido como CT-1, aún en fase de creación, será el producto que ambas compañías tienen previsto lanzar al mercado a lo largo de 2024. Y es que ambas enseñas se necesitan en varios puntos.

Por un lado, City Transformer aporta el conocimiento dentro del sector de la micromovilidad y los vehículos eléctricos pensados para la ciudad. SEGULA Technologies aporta la industria y la tecnología necesaria para crear un producto a escala. Por parte de la tecnológica, también una ronda de financiación cerrada hace poco menos de un mes. 10 millones de dólares que tenían un objetivo claro: financiar la producción y diseño en escala de su modelo de vehículo eléctrico plegable. Un proceso que abarcará múltiples geografías. En la primera fase de colaboración, los ingenieros del grupo de Francia, Alemania, Israel y

Australia emprenderán una fase de viabilidad que se espera que concluya a finales de 2022 para su posterior fabricación hasta 2024.

Como una moto, pero en formato coche eléctrico plegable

La realidad es que City Transformer no ha inventado nada en lo que a movilidad se refiere. Pero sí intenta entrar en un segmento en el que otros no se han atrevido: el concepto de coche eléctrico plegable. O lo que es lo mismo, adaptable a todas las necesidades que puedan surgir en una ciudad. De dos plazas y cuatro ruedas, la idea es que el chasis del vehículo eléctrico se transforme en tiempo real. Con una arquitectura modular que se concibe con origen en un monopatín, el objetivo de este desarrollo –que aún tiene que pasar por la fase de diseño, desarrollo y pruebas– tiene un ambicioso objetivo: pasar de una anchura máxima de 1,4 metros a 1 metro.

¿Su mayor virtud? Poder aparcarse en cualquier lugar. O, al menos, lograr el sueño de todos aquellos que desean que su coche entre en el hueco disponible.

Con una velocidad máxima de 90 km/h –recordemos que está pensado para la movilidad en las ciudades– su velocidad se limita a 45 km/cuando está completamente plegado. Cuenta con un peso de 590 kg, así como una autonomía de 180 km. Todos elementos heredados de los anteriores modelos eléctricos de City Transformer y que ahora se ponen en marcha con la búsqueda del modelo plegable.

No es, en cualquier caso, la primera vez que se ve al nuevo coche eléctrico plegable. La tecnológica presentaba el modelo en el Salón del Automóvil de Múnich en 2021. Con un precio de salida de unos 12.500 euros para los primeros pedidos, la idea de la marcha es ampliar el precio a los 16.000 euros. Para el importe reducido ya se ha abierto el periodo de pre-orders por 150 euros.