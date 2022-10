Llevamos ya mucho tiempo escuchando rumores sobre las —ya presupuestas como seguras— gafas de Apple. Un dispositivo que podría llegar en los próximos años y que, a buen seguro, serán el primer gran aterrizaje de Apple a nivel masivo en la realidad aumentada o mixta.

El contexto es vital, como siempre, pero más aquí. Con Meta invirtiendo ingentes cantidades de dinero en la construcción de su Metaverso, presentando las Meta Quest Pro hace poco, cómo Apple pueda situarse ante un nuevo sector con las oportunidades que este pueda traer es algo que definirá en gran medida qué llamamos metaverso en unos años o si dejamos de nombrarlo.

No parece que entre los directivos de Apple este término sea uno de sus preferidos, pero dejando a un lado cualquier acepción, al final lo que parece que se está preparando es una batalla por ver quién domina este nuevo tablero. Y de hecho podría ser el gran proyecto de Tim Cook, quien acaba de cumplir una década al frente de Apple.

Hasta ahora, la mayor incursión de Apple en la RA sigue siendo el lanzamiento en 2017 de ARKit, que ya va por su versión 6. Esta propuesta de software utiliza las cámaras y sensores de los iPhones e iPads para superponer imágenes en el espacio cuando el dispositivo apunta a una zona determinada. Es la tecnología que por ejemplo permite que funcionen simuladores como el de Ikea o el de algunos juegos como Pokémon Go.

Desde ARKit, Apple ha dado otros pasos más pequeños hacia adelante con aplicaciones de RA para el iPhone. En mayo de 2019, presentó su aplicación Realidad Aumentada para la Estatua de la Libertad, con Cook tuiteando: "La aplicación de la Estatua de la Libertad es solo el comienzo de cómo la AR transformará la forma en que nos conectamos con los tesoros de nuestro mundo."

Además de los constantes vítores de Tim Cook a la tecnología, hay otras señales de que Apple está avanzando hacia un futuro de donde la RA podría tener mucho peso como producto. La contratación por parte de Apple de Nat Brown, ex de Microsoft e impulsor de la Xbox; la publicación de docenas de anuncios de patentes de realidad mixta, aumentada y virtual; las adquisiciones, incluyendo Metaio en 2015 y SensoMotoric en 2017, ambas de realidad aumentada; y los propios rumores sobre las gafas, no dan lugar a engaño.

La información sobre las gafas ha sido incesante durante los últimos años. Los más recientes apuntan a un dispositivo de uno 300 gramos, que debería estar vinculado a un iPhone, y que tendría un aspecto más llevable que otros acercamientos que hemos visto, como las Quest de Facebook-Meta, las HoloLens o las fallidas gafas de Google.

El riesgo de que generen rechazo sigue estando ahí. Ver a una persona con un dispositivo a la altura de los ojos es un salto muy importante en cuanto a la desnaturalización que supone con respecto a un móvil o un smartwatch. Pero seguramente sea también la siguiente frontera con forma de gadget a conquistar.

Eso sí, no debería sorprender que Apple se esté tomado su tiempo para fabricar este hardware de realidad aumentada. Apple siempre se ha caracterizado por la paciencia a la hora de lanzar productos nuevos, y Cook seguramente no quiera que Apple repita el fracaso de las Google Glass. También, porque puede ser el gran elemento innovador de su paso como CEO.

Cook ha hablado en varias ocasiones del potencial de cambio que podría ser aprovechar bien la realidad aumentada. En septiembre de 2021, llegó a declararse "fan número uno de la RA”, poniéndola siempre por encima en potencial de la realidad virtual.

Pero antes, ya lo había hecho. En concreto, en 2016, ya exponía su visión con claridad:

Hay realidad virtual y hay realidad aumentada: ambas son increíblemente interesantes. Pero mi opinión es que la realidad aumentada es la mayor de las dos, probablemente con diferencia.

Creo que una parte significativa de la población de los países desarrollados, y eventualmente de todos los países, tendrá experiencias de RA todos los días, casi como comer tres veces al día, se convertirá en una parte tan importante de ti, muchos de nosotros vivimos en nuestros teléfonos inteligentes, el iPhone, espero, es muy importante para todos, por lo que la RA se convertirá en algo realmente grande. Creo que la RV no va a ser tan grande, en comparación con la RA. No digo que no sea importante, es importante, pero no marcará tantos cambios”.

Cook en una entrevista en 2016 en Good Morning America