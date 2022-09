Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios ha, finalmente, abordado la situación de los Vengadores (Avengers) tras los sucesos de Endgame y durante la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel. Lo hizo durante su presentación en la D23 Expo, donde se hicieron una buena cantidad de anuncios relacionados a todas las producciones de Disney, incluyendo el primer tráiler de la tercera temporada de Mandalorian o la confirmación del director de la película de los 4 Fantásticos.

Y aunque el directivo no ha dado nuevas noticias de Avengers: The Kang Dynasty o Avengers: Secret Wars —ambas a estrenarse en 2025—, sí que ha explicado cuál es la situación actual del grupo de superhéroes. "Sabes, una de las situaciones que veremos en la película de Capitán América es la de un mundo sin los Avengers. Sam Wilson se ve a si mismo como el Capitán, en una época donde no hay una organización de superhéroes agrupados bajo Los Vengadores".

Los sucesos de Avengers: Endgame afectaron profundamente al Universo Cinematográfico de Marvel tanto dentro como fuera de la pantalla. La muerte de Tony Stark, Natasha Romanoff y la desapareción de Steve Rogers desarmó por completo cualquier sentido de estructura entre los superhéroes, deshaciendo a los Avengers. A nivel creativo, las películas y series de la casa de las ideas no parecen encontrar su lugar, ni la calidad a la que nos tenían acostumbrados.

El efecto de la pandemia en el Universo Cinematográfico de Marvel

Es verdad que la pandemia tuvo un efecto profundo en las producciones de Hollywood en general. Pero las que componen la cuarta fase del Universo Cinematográfico de Marvel pasaron sin pena ni gloria, con la algunas notables excepciones. Todos esperamos que la quinta fase mejore, pero no hay demasiadas esperanzas.

Tendremos que esperar hasta 2025 cuando arranque la sexta fase del Universo Cinematográfico de Marvel junto con producciones de alto calibre que seguro volverán a emocionarnos. Incluyendo Los 4 Fantásticos, Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars.

Todo indica que la aparición oficial de la variante de Kang el Conquistador —ya hemos visto a otra versión del personaje en el final de la primera temporada de Loki— será la semilla que hará que los Vengadores (Avengers) vuelvan a reunirse y organizarse con una nueva estructura y nuevos superhéroes.

Los Avengers dejarán de ser la única organización de superhéroes

Otro de los cambios que llega con la Saga del Multiverso es que los Avengers dejarán de ser la única organización dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Durante la D23 se anunció quiénes integrarán a los Thunderbolts, el grupo de supervillanos reformados entre los que estarán Valentina Allegra de Fontaine, Ghost, Guardian Rojo, Yelena Belova, Soldado de Invierno, US Agent y Taskmaster.

Todos los personajes estarán en una película dirigida por Jake Schreier con un guión de Eric Pearson. Se estrenará en el 26 de junio de de 2024 y será parte de la quinta fase del Universo Cinematográfico de Marvel.