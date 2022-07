Hace unos meses, WhatsApp lanzó la posibilidad de reaccionar a los mensajes a través de emojis; una función que lleva un tiempo disponible tanto en Instagram, en la sección de los mensajes directos, como en Facebook Messenger. Las reacciones de WhatsApp, sin embargo, está limitada a un total de seis emojis, sin posibilidad de añadir nuevos. Al menos, eso sí, hasta ahora. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha anunciado que ya es posible escoger cualquier emoji para enviar a modo de reacción. Así puedes hacerlo.

La novedad, en concreto, está implementándose desde hoy en WhatsApp para iOS, y llegará próximamente a la versión para Android. Para reaccionar con cualquier emoji, solo es necesario mantener pulsado en el mensaje en concreto y hacer clic en el botón '+' que aparecerá tras los seis emojis que la app de mensajería incluye por defecto. Al pulsar, WhatsApp abrirá un nuevo menú con el listado de emojis disponibles —todos los que pueden utilizarse en la app—. El usuario solo tiene que buscar el emoji que quiera enviar y pulsar sobre él. Por último, se compartirá como reacción.

La app, además, permite escoger el tono de la piel con el que el usuario puede reaccionar mediante un emoji. En este caso, al pulsar, la app mostrará primero los diferentes tonos de piel disponibles. Tras escoger uno, la reacción se enviará automáticamente. El menú de emojis también incluye un buscador, para poder filtrar aquellos más semejantes a la reacción. Se añade, además, una pestaña con las reacciones más recientes.

Así puedes ver quién ha reaccionado con un emoji en WhatsApp

Las reacciones de WhatsApp, recordemos, están disponibles tanto para los chats grupales, como para los individuales, y están visibles para cualquier usuario. Es decir, cualquier integrante de un grupo puede ver qué reacciones han enviado el resto de participantes. Para ello, solo tienen que pulsar en el grupo de emojis que se muestran en la parte inferior del mensaje. WhatsApp abrirá una nueva pestaña a modo de lista donde aparecerá el nombre del contacto y el emoji que han enviado.

En cualquier caso, el usuario también puede eliminar una reacción previamente enviada. De nuevo, deberá pulsar sobre el emoji que aparece en la parte inferior del mensaje, y en la lista de reacciones, pulsar sobre su nombre.

Esta, además, no es la única característica que está añadiendo WhatsApp en su app. La plataforma propiedad de Meta también está incluyendo la posibilidad de filtrar los chats y ordenar, en primer lugar, aquellos no leídos. Pues hasta ahora, recordemos, se filtran por fecha de llegada; apareciendo primero los más recientes. La app también está trabajando en la posibilidad de editar mensajes para corregir erratas, faltas de ortografía, etc.