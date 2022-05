WhatsApp por fin ha lanzado la posibilidad de reaccionar a los mensajes de chats individuales o grupos. Ha sido el propio Mark Zuckerberg, CEO de Meta (Facebook), quien ha anunciado la disponibilidad global de esta característica heredada, precisamente, de Facebook Messenger. La función puede resultar muy conveniente, por ejemplo, para confirmar que estas de acuerdo con algún mensaje sin necesidad de responder específicamente. Pero, ¿sabes cómo reaccionar a un chat en concreto o ver quién ha reaccionado a una conversación? Te lo contamos.

Antes de adentrarnos en los pasos, debes saber que la posibilidad de reaccionar a un mensaje de WhatsApp es una característica que se está implementando de forma automática. Podría tardar unos días —o incluso semanas— en llegar a tu dispositivo, así que no te preocupes si todavía no aparece. En cualquier caso, siempre es recomendable actualizar la app a la última versión. Puedes hacerlo de la siguiente manera.

En Android: entra en Google Play Store, pulsa sobre el icono de tu cuenta y dirígete al apartado de actualizaciones. Comprueba si hay una nueva versión para WhatsApp y actualiza la app.

entra en Google Play Store, pulsa sobre el icono de tu cuenta y dirígete al apartado de actualizaciones. Comprueba si hay una nueva versión para WhatsApp y actualiza la app. En iOS: accede a la App Store, haz clic en el icono de tu cuenta y dirígete a la sección 'Actualizaciones'. Comprueba si WhatsApp está en la lista y pulsa en 'Actualizar.

Ahora, para reaccionar a un mensaje en WhatsApp, solo debes abrir una conversación y mantener pulsado sobre alguno de los mensajes que has recibido. Justo encima de ese chat aparecerán varios emojis; pulsa en el que más se adapte a tu reacción y verás como aparece en la parte inferior del texto. El usuario recibirá una notificación conforme has reaccionado a ese mensaje. Recuerda que WhatsApp solo permite reaccionar con seis emojis. Por el momento, no existe la posibilidad de añadir más, como sí sucede en Instagram y sus nuevos mensajes directos.

Cómo ver quién ha reaccionado a un mensaje de WhatsApp

Las reacciones a los mensajes de WhatsApp pueden ser realmente útiles en los grupos, dado a que permiten una mejor organización. Por ejemplo, los usuarios pueden reaccionar con un 'Ok' cuando se apuntan a un plan, y así evitarán llenar la conversación de mensajes innecesarios. Ahora bien, ¿cómo podemos ver quién ha reaccionado a un chat? Tan solo hay que pulsar sobre uno de los iconos que aparecen en la parte inferior del texto. WhatsApp abrirá un nuevo menú desplegable donde aparecerá el nombre del contacto y el emoji previamente seleccionado.

Si lo prefieres, también puedes eliminar una reacción enviada. Para ello, pulsa sobre el emoji y haz clic en tu usuario. La reacción desaparecerá del chat.