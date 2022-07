Los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel saben muy bien que toda la red de hilos narrativos empiezan a tejerse en la escena poscréditos de Iron Man (2008), con ese personaje misterioso que irrumpe en casa de Tony Stark para decirle que hay más superhéroes en el mundo y hablarle de la Iniciativa Vengadores, cuya génesis como idea del propio Nick Fury presenciamos en Capitana Marvel (2019). Pero parece que no es el único con planes semejantes.

En el episodio “Truth” (1x05) de la miniserie Falcon y el Soldado de Invierno (2021), nos presentan a la condesa Valentina Allegra de Fontaine, a la que encarna Julia Louis-Dreyfus, un rostro conocido gracias a su Elaine Benes de la sitcom Seinfeld (1990-1998) sobre todo. Habla con el descontrolado John Walker para decirle que hay gente que valora mucho sus habilidades y le invita a ponerse en contacto con ella. Y es lo que decide hacer en “One World, One People” (1x06).

De forma imprevista, la aristócrata vuelve en la escena poscréditos de Viuda Negra (2021). Se pone junto a Yelena Belova, que ha ido a visitar la tumba sin cuerpo de Natasha Romanoff, su hermana postiza, y le encarga deshacerse de Clint Barton, al que señala como responsable de que la difunta superheroína hubiese muerto en Avengers: Endgame (2019). Una trama que se desarrolla, claro, en la miniserie Ojo de Halcón (2021), y no sabemos en qué próxima entrega volverá.

Una condesa ambigua con un proyecto parecido al de Nick Fury

Ya declaró Kevin Feige que la condesa Valentina Allegra de Fontaine “parece estar en modo de reclutamiento”, conque tal vez reúna al Escuadrón Suicida de Marvel, los Thunderbolts. “Es un personaje que tiene un rico historial de publicaciones... y, hasta cierto punto, fue difícil descubrir quién puede llenar esos zapatos, lo que en nuestra opinión es quitarle las riendas a Nick Fury”, dice su compañero Nate Moore en su libro Marvel’s The Falcon and the Winter Soldier: The Art of the Series (2022).

“Pero cuando pensamos en Julia Louis-Dreyfus, había una energía divertida en ella por la que inmediatamente te das cuenta de que esta persona tiene un peso y una gravedad, pero no es lo mismo que Nick Fury. Es una energía completamente diferente”, prosigue el productor ejecutivo. “Hay un sarcasmo en el personaje que creo que la distingue de lo que ha habido antes”. Porque es muy diferente al director de SHIELD, más inquietante. Igual que “sus trabajadores”.

“Sin embargo, todavía sientes que ella domina la habitación”, constata Nate Moore sobre la Amanda Waller marvelita, de la que también tenemos la sensación que se distancia bastante en su personalidad; y concluye: “Si estás hablando de un nuevo líder, hasta cierto punto, en el Universo Cinematográfico de Marvel, tuvimos mucha suerte de encontrar a Julia Louis-Dreyfus”. El carisma de la actriz no se puede poner en duda. Ahora falta que nos muestren a lo que llegará su condesa.