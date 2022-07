El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea llegaron a un acuerdo provisional para generar el marco legal necesario para regular el mercado de las criptomonedas. Las partes han coincidido en los puntos abarcados en la propuesta MiCa (Markets in Crypto Assets), que ahora debe lograr el visto bueno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara, y posteriormente será sometida a votación en sesión plenaria; y a esto se le debe sumar la aprobación necesaria por parte del Consejo. Así, se estima que la normativa recién podría entrar en vigencia a fines de 2023.

Pero el acuerdo firmado en la noche del jueves es un muy importante paso al frente de las autoridades europeas, ya que han podido hallar un punto de equilibrio entre cuáles son los apartados del mercado cripto sobre el que desean legislar y de qué manera hacerlo. Esto es, en cierto modo, el cierre de una extensa etapa que no ha estado exenta de polémicas. No olvidemos que uno de los primeros borradores del proyecto incluía la prohibición de todos los criptoactivos que se generaran a través del sistema Proof-of-Work, debido a su elevado consumo energético e impacto medioambiental. Esto era una medida que le apuntaba directamente a Bitcoin y Ethereum, aunque generó una reacción tan negativa en la industria que posteriormente fue eliminada.

Según explicó el Parlamento Europeo, han definido un “marco legal uniforme” para las criptomonedas en todos los países miembros de la UE. Además, prometen proteger al público de la manipulación del mercado y los crímenes financieros. El eurodiputado Stefan Berger celebró el acuerdo alcanzado:

"MiCA es un éxito europeo. Somos el primer continente en tener una regulación de criptoactivos. En el ‘Salvaje Oeste’ del mundo de las criptomonedas, MiCA establecerá estándares globales. MiCA garantizará un mercado armonizado, brindará seguridad jurídica a los emisores de criptoactivos, garantizará igualdad de condiciones para los proveedores de servicios y garantizará altos estándares para la protección del cliente".

Por su parte, Bruno Le Maire, ministro de Economía y Finanzas de Francia, también se expresó en la misma sintonía:

"Los desarrollos recientes en este sector en rápida evolución han confirmado la necesidad urgente de una regulación a nivel de la UE. MiCA protegerá mejor a los europeos que han invertido en estos activos y evitará el uso indebido de los criptoactivos, al tiempo que favorecerá la innovación para mantener el atractivo de la Unión Europea. Este reglamento histórico pondrá fin al ‘Salvaje Oeste’ criptográfico y confirma el papel de la UE como creador de estándares para temas digitales".

¿Qué propone MiCA para regular las criptomonedas en la Unión Europea?

El acuerdo alcanzado por la Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea establece que MiCA supervisará el accionar de los “proveedores de servicios de criptoactivos”. Esto no solo involucra a las criptomonedas más importantes, como Bitcoin y Ethereum, sino también a las stablecoins y a todos los proyectos que involucren el desarrollo y la emisión de tokens que se puedan comerciar por dinero fiduciario.

No obstante, vale remarcar que los NFTs no serán alcanzados por la normativa, aunque no en todos los casos. Los tokens no fungibles que quedarán eximidos de MiCA serán aquellos que se vendan a un precio fijo, o que sean elementos propios de un videojuego (skins, coleccionables, ropa, etc.). De todas formas, la legislación podría cambiar en este apartado en caso de ser necesario.

Otro punto importante pasa por el impacto medioambiental. Todas las empresas que participen del mercado de criptomonedas tendrán que informar sobre los efectos que sus activos tienen sobre el clima. Mientras que la Autoridad Europea de Valores y Mercados establecerá los estándares técnicos regulatorios sobre el tema.

La Autoridad Bancaria Europea, en tanto, creará un registro público de todos los proveedores que no cumplan la normativa regulatoria. Además, habrá controles anti-lavado de dinero más estricto para las empresas cuyas sedes se encuentren en países considerados de alto riesgo o paraísos fiscales.

Un largo debate

La regulación de las criptomonedas es un tema de debate siempre candente dentro del ecosistema y todavía tiene muchos detractores a nivel global. Sin embargo, algunas de las compañías que forman parte del sector no son reacias a contar con un panorama de reglas claras para operar. En especial, plataformas de intercambio centralizadas y emisoras de stablecoins y tokens que reflejan el valor de commodities como el oro.

Circle, por ejemplo, la firma detrás de stablecoins como USDC y la recientemente anunciada Euro Coin, se mostró a favor de MiCA. “El próximo marco de políticas de criptoactivos de Europa será para las criptomonedas lo que GDPR fue para la privacidad. Establecer una política armonizada y un estándar regulatorio para algo tan fundamental para el futuro de los criptoactivos en la tercera zona económica más grande del mundo es un hito importante”, indicó Dante Disparte, director de Estrategias y jefe de Políticas Globales de la firma.

Y si bien algunos pueden ver la normativa como “onerosa y anti-innovación”, aseguró que es necesaria para el futuro de las criptomonedas en la UE. “En el fondo, ofrece un camino para que Europa emerja como una región competitiva para el desarrollo seguro y sólido de un sistema financiero siempre activo”, aseguró.

Por lo pronto, MiCA ha dado un paso importante pero todavía tiene mucho camino por recorrer antes de entrar en vigor. No olvidemos que la Unión Europea también trabaja para acabar con el anonimato de las criptomonedas, aunque esa esa otra batalla; y bastante más polémica.