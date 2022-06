Ethereum es la segunda criptomoneda más importante del mundo en cuanto a capitalización de mercado, solo por detrás de Bitcoin, con una valuación que hoy supera los 143.000 millones de dólares. Desde su lanzamiento, esta blockchain se ha convertido en la preferida para alojar proyectos de finanzas descentralizadas, NFTs y fan tokens, entre otros. Y este año dará su salto evolutivo más importante de la mano de The Merge.

¿Pero qué es The Merge y qué consecuencias traerá tanto dentro como fuera del mercado de las criptomonedas? The Merge es el nombre que se ha elegido para identificar el proceso de transición de Ethereum del sistema Proof-of-Work (PoW o Prueba de Trabajo) a Proof-of-Stake (PoS o Prueba de Participación). El punto más saliente de este cambio —al menos para el público general— es que ya no se dependerá de los mineros para añadir nuevos bloques a la blockchain, sino de validadores.

Esto significará, lisa y llanamente, que Ethereum abandonará la minería y recortará drásticamente su consumo de energía a nivel mundial. Pero su impacto irá todavía más allá, pues se estima una caída notable en la demanda de tarjetas gráficas.

Esto no solo ayudaría a terminar con una faltante de componentes que ya lleva más de 18 meses, sino que incluso daría lugar a una sobreoferta que haría bajar el precio de las GPU. Algo que ya ha comenzado a verse en el último tiempo con el desplome de precios de las criptomonedas, pero que promete profundizarse.

'The Merge', la fusión que cambiará a Ethereum para siempre

Ya hemos establecido que The Merge es como se conoce al cambio de mecanismo que afrontará Ethereum, abandonando el modelo Proof-of-Work y adoptando el Proof-of-Stake. Sin embargo, esto no sucederá de la noche a la mañana. Esta transición viene ocurriendo paulatinamente desde hace algún tiempo con distintas implementaciones que se han dado en las redes de prueba o testnets.

En 2020, los desarrolladores de Ethereum lanzaron lo que se conoce como Beacon Chain, la nueva capa de consenso que reemplazará a la minería. La misma funciona a la par de la red principal (o Mainnet) de Ethereum, que es la capa de ejecución.

En algún momento del segundo semestre de 2022, se producirá la fusión (merge, en inglés) de la Beacon Chain con la Mainnet de Ethereum; así, se cambiará el algoritmo en la capa de ejecución de PoW a PoS. No se ha determinado una fecha específica para que esto suceda, pero desde hace largo tiempo se menciona que sería entre agosto y septiembre próximos.

Imagen: Ethereum.org

Hasta el momento, el paso de Proof-of-Work a Proof-of-Stake en las redes de prueba se ha dado con buenos resultados. De hecho, a comienzos de este mes se completó la transición de la testnet Ropsten, una de las últimas antes antes de afrontar la modificación en la red principal, sin mayores inconvenientes.

Como hemos mencionado anteriormente, una vez que Ethereum funcione con el sistema PoS la minería quedará obsoleta. En adelante, ya no serán los mineros quienes produzcan nuevos bloques válidos en la blockchain; su lugar será ocupado por los validadores, quienes tendrán que depositar 32 ETH cada uno —un monto equivalente a unos 38.000 dólares según la cotización actual— para desbloquear el software que les permitirá, justamente, validar las transacciones y los bloques propuestos.

Pero The Merge no obligará a todos los usuarios a depositar esa cantidad de ETH. Esto será solo para los nodos que quieran proponer nuevos bloques, reemplazando el trabajo de los mineros. Los demás individuos que deseen aportar descentralización a la red podrán continuar ejecutando su propio nodo "no generador de bloques", como ya sucede en la actualidad.

¿Alivio para la demanda de tarjetas gráficas?

Una vez que Ethereum se convierta a Proof-of-Stake, se estima que su consumo energético se reduciría hasta en un 99,95%. Así, apagar los rigs de minería haría que pase de los 122 teravatios-hora al año actuales a solamente 0,01 tWh/año.

Y si bien es cierto que los equipos para minar Ethereum también se pueden usar con otras criptomonedas —Zilliqa o Ethereum Classic, por ejemplo—, es muy probable que la mayoría sean desconectados por una cuestión de rentabilidad. De hecho, recientemente crecieron los rumores de múltiples mineros analizando suspender sus operaciones cuando el precio de ETH cayó por debajo de los 1.000 dólares.

Así las cosas, y sabiendo que próximamente los rigs para minar Ethereum quedarán obsoletos, se espera una importante caída en la demanda de tarjetas gráficas; previsión que se condice con un informe publicado recientemente por Morgan Stanley. Esto ayudaría a apaciguar (o directamente terminar) la tremenda presión que han sufrido los principales fabricantes de GPU, así como distribuidores y comerciantes.

No olvidemos que el boom de las criptomonedas, sumado a la escasez de chips y las restricciones por la pandemia de coronavirus, hizo imposible conseguir tarjetas gráficas durante meses. Y las pocas que estaban disponibles se vendían a precios exorbitantes y, aún así, se acababan rápidamente. La locura era tal que los compradores se agolpaban en las puertas de las tiendas para conseguir alguna de las pocas unidades en stock.

Y no, por enésima vez, Bitcoin no ha tenido nada que ver.

Este ha sido de los errores más frecuentes al hablar sobre la minería de criptomonedas en el último año y medio. Cada vez que los medios trataban la escasez de tarjetas gráficas, se aludía al minado de Bitcoin como causante de la misma. Y si bien la confusión podía tener su lógica —al fin y al cabo, utiliza el mecanismo Proof-of-Work como Ethereum—, los equipos para minar BTC no dependen de las GPU para obtener el poder computacional necesario para añadir nuevos bloques a su blockchain.

En la actualidad el minado de Bitcoin se realiza mayormente a través de dispositivos llamados ASIC (Application-Specific Integrated Circuit).

Las tarjetas gráficas de segunda mano seguramente estarán 'regaladas'

Photo by Rafael Pol on Unsplash

Cuando se complete The Merge, la caída en la demanda de tarjetas gráficas seguramente derivará en una sobreoferta en el mercado. Pero no solo de modelos nuevos, sino también de segunda mano; y es probable que estos últimos se vendan a precio de regalo.

Sin embargo, el hardware que ha sido expuesto a un uso continuo para el minado de criptomonedas podría llegar con problemas. Si quieres saber cómo identificar si una GPU ha sido utilizada intensivamente para minar Ethereum, te recomendamos leer este artículo que hemos publicado en Hipertextual.

Una vez que los desarrolladores de Ethereum activen la "bomba de dificultad" que desincentivará el uso de los rigs de minería mientras se produce la transición a Proof-of-Stake, veremos paulatinamente el efecto en el mercado de componentes informáticos y en el impacto medioambiental de las criptomonedas. Estaremos atentos a las novedades.