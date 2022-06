Si eres de las personas que han estado atentas al mercado de las GPUs, ya sea porque piensas actualizar tu ordenador o armar uno completamente nuevo, seguramente te has dado cuenta que los precios, al fin, han comenzado a disminuir. Durante la pandemia, principalmente, las tarjetas gráficas alcanzaron precios ridículos que no cualquiera se podía permitir. Sin embargo, parece que el panorama está mejorando.

¿Por qué está sucediendo esto en medio de una escasez de componentes que todavía está lejos de terminar? Una buena parte se debe al desplome en el valor de las criptomonedas. Sí, su caída se convirtió en buenas noticias para otros mercados.

Un extenso reporte de Tom's Hardware demuestra que los precios de algunas CPUs nuevas llegaron a niveles "aceptables" conforme las criptomonedas iniciaron su descenso. En mayo, por ejemplo, adquirir determinadas tarjetas gráficas era 15% más barato respecto al mes anterior; si bien previamente ya había señales de una evidente disminución. Curiosamente, ese mismo mes vimos cómo las criptodivisas vieron una caída considerable en su valor. Una caída que, por cierto, no se ha detenido desde aquel entonces.

Lo mismo aplica con el mercado de segunda mano, pues en plataformas como eBay es posible comprobar que las GPUs usadas también tuvieron una disminución en su costo. En algunos casos, de hecho, fue hasta de un 20%, que no es un porcentaje menor. Todo depende de la marca y modelo que busca el interesado.

Ahora bien, lo anterior no significa que todas las GPUs hayan llegado al precio sugerido por el fabricante. No obstante, vamos en la dirección para que eso suceda en el corto plazo; siempre y cuando las criptomonedas se mantengan en su estado actual. No estés completamente seguro de que esto seguirá así por mucho tiempo, pues con la volatilidad de las Crypto no se puede garantizar nada.

Cómo influyen las criptomonedas en el precio de las GPUs

Si no estás familiarizado con el tema, llegado a este punto quizá te estás preguntando: ¿qué demonios tiene que ver el desplome de las criptomonedas con la bajada de precios en las tarjetas gráficas?

Pues bien, la minería de criptomonedas depende directamente de las GPUs. Los mineros las compran en grandes volúmenes para cumplir sus propósitos. Por supuesto, acaparan gran parte del stock, lo cual provoca que los clientes normales, ya sean gamers o consumidores del sector profesional, se queden con las manos vacías porque en las tiendas no hay disponibilidad. Si a lo anterior sumamos la crisis en la cadena de producción debido a la COVID-19, entonces ya te podrás imaginar lo difícil que era conseguir una hace apenas unos meses.

Pero, con el valor de las criptomonedas cayendo en picada, se inicia una etapa de incertidumbre. Nadie sabe qué va a pasar y los mineros prefieren no arriesgarse. No solo detuvieron la compra excesiva de tarjetas gráficos, sino que además están vendiendo una parte de sus unidades; muchas veces por debajo del precio en las que fueron adquiridas.

¿Es momento de comprar una GPU?

Los colegas de Tom's hardware creen que los precios de las GPUs seguirán disminuyendo en las próximas semanas. En algunos casos, incluso, a cifras muy por debajo de las sugeridas por el fabricante. Por consiguiente, estamos atravesando un excelente momento para comprar una nueva tarjeta gráfica. Eso sí, te recomendamos esperar a que llegue, al menos, al precio sugerido por Nvidia o AMD, que ya es un número tolerable.

Si por uno u otro motivo no puedes permitirte gastar en una nueva GPU, siempre puedes recurrir al mercado de segunda mano. Como se mencionó anteriormente, también hay una diminución notable en los costos de este sector.