Tantísimos cómics ha lanzado la editorial que se fundó con el nombre de Timely Publications sobre las aventuras de sus superhéroes desde 1938 que, por supuesto, el Universo Cinematográfico de Marvel dispone de una multitud inmensa de posibilidades narrativas. En tal cantidad de páginas hurgan el productor ejecutivo Kevin Feige y su equipo de guionistas para alimentar la saga, a la que nutren las interconexiones entre personajes e historias. Como la de Thor: Love and Thunder (2022) y Venom.

La que une en la película de Taika Waititi al Dios del Trueno con el antihéroe extraterrestre no se hace esperar nada, pues la tenemos en la primera secuencia. Después de que el Gorr de Christian Bale sea testigo de la muerte de su pequeña hija en mitad de un inhóspito desierto, descubre un exhuberante oasis próximo que podría haberle salvado la vida y, en él, al Rapu de Jonny Brugh, la divinidad a la que le había estado suplicando ayuda antes de la tragedia.

El tipo acaba de cargarse a otro de su especie y demuestra que le importa un bledo la hecatombe que han sufrido sus fieles humanos, lo que incluye el que tiene delante, que reacciona con una cólera comprensible y rechaza al que había adorado. Y, a punto de que este le estrangule por su insolencia, oye cómo se dirige a él la espada del muerto, que se le ofrece. Sin ninguna cosa que perder ya, Gorr acepta y la utiliza para matar a Rapu, convirtiéndose en el Carnicero de Dioses.

‘Thor: Love and Thunder’ nos recuerda que Venom ya está en la Tierra-616

A esta arma mortífera se la conoce como la Necroespada, y proporciona al villano de Thor: Love and Thunder una gran fortaleza y la capacidad de producir monstruos a partir de las sombras, pero también le maldice para que no le quede mucho tiempo de existencia. Y no había sido hasta la aparición de los números que componen King in Black, del guionista Donny Cates y el ilustrador Ryan Stegman (2020-2021), que nos contaron los detalles de semejante instrumento.

La espada es una creación de Knull, dios de los simbiontes, el grupo esencial al que pertenece precisamente Venom. Este ser amorfo que sobrevive dentro de un huésped fue presentado a los lectores de Marvel con sus características definitivas en el número 300 de The Amazing Spider-Man, obra del escritor David Michelinie y el dibujante Todd McFarlane, en mayo de 1988. Aunque, en el 252, se le había introducido en la forma de un traje alienígena viviente.

Lo más seguro es que no sea gratuito que podamos vincular la Necroespada con este personaje oscuro. No hay que olvidarse de que, en una de las escenas poscréditos de Spider-Man: No Way Home (2021), quedaba una parte de él en el universo de la Tierra-616 cuando el Eddie Brock de Tom Hardy y el simbionte vuelven al suyo por el nuevo hechizo del Doctor Strange de Benedict Cumberbatch. O sea, Venom ya está aquí. Y Thor: Love and Thunder solo nos lo ha recordado.