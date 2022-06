Top-Gun: Maverick está en boca de todos y continuará así por algún tiempo más. Pero el impactante éxito de la nueva película de Tom Cruise, aclamada por el público y la crítica, también ha dado lugar a varios comentarios bastante alejados de la realidad. Entre tantos, que Estados Unidos volvió a volar el mítico F-14 Tomcat especialmente para esta película, cosa que no es verdad.

Que el F-14 Tomcat tiene una participación en Top-Gun: Maverick no es ningún secreto. Al fin y al cabo, el caza fabricado por Grumman ya se había dejado ver muy brevemente en los tráilers, previo al estreno del largometraje de Joseph Kosinski. Esto ayudó a elevar la expectativa sobre qué rol cumpliría el avión que se volvió un ícono en los años 80 gracias al furor de la Top-Gun original.

Y si bien el F-14 Tomcat también tiene su momento de gloria Top-Gun: Maverick, la mayor parte de su presencia en pantalla se da gracias a la magia del CGI y los efectos visuales. Te explicamos por qué.

Atención, ¡spoilers a continuación!

Estados Unidos no tiene ningún F-14 Tomcat en servicio

Paramount

En el tramo decisivo de Top-Gun: Maverick, un F-14 Tomcat se convierte en la vía de escape de Maverick y Rooster tras perder sus F-18. El reencuentro entre el personaje de Tom Cruise y la histórica aeronave es uno de los tantos momentos plagados de emoción de la película. Y su cruce con los modernos Sukhoi Su-57 tampoco decepciona.

Pero a diferencia de las muchas escenas aéreas que se grabaron con los actores realmente en el asiento trasero de un Super Hornet, ninguna secuencia de combate con el F-14 Tomcat es real. ¿El motivo? Estados Unidos no tiene ninguna unidad en servicio. Y si bien se rumoreó que supuestamente se había restaurado y reparado un caza para utilizarlo especialmente en la película, no fue cierto.

Hoy en día los únicos F-14 Tomcat activos en todo el mundo se encuentran en Irán. Y, como podrán imaginar, no se trata de un país con el que los norteamericanos tengan una buena relación. Así, tomando en cuenta el involucramiento activo del Departamento de Defensa (DOD) y la Armada de Estados Unidos en Top-Gun: Maverick, cualquier posible colaboración entre los productores del filme y la Fuerza Aérea iraní era sencillamente imposible.

De hecho, desde que la aeronave fue retirada de servicio en 2006, los estadounidenses han sido especialmente cuidadosos con el proceso de desguace. Esto, para evitar que Irán pueda acceder a repuestos y piezas clave para mantener al F-14 Tomcat en servicio.

Pero ojo, esto no significa que el icónico caza de Grumman no haya tenido una presencia real en la película de Joseph Kosinski. Sí la tiene, de hecho, pero nunca en vuelo.

A fines de 2021 se divulgó el acuerdo oficial de asistencia de producción entre el DOD y los productores de Top-Gun: Maverick. En el documento de 84 páginas, que abarca eventos fechados entre 2018 y 2020, queda claramente expresado que las autoridades pertinentes accedieron a prestar un F-14 Tomcat de patrimonio para realizarle modificaciones menores y utilizarlo en escenas sobre la cubierta de un portaaviones.

"Sujeto a la aprobación del Comando de Historia y Patrimonio Naval (NHHC) y el Museo Nacional de Aviación Naval (NNAM), se autoriza a la compañía de producción a tomar prestado un F-14 Tomcat de patrimonio, volver a pintar el avión con un esquema de pintura aprobado por NNAM, quitar los asientos eyectables para filmaciones en escenario, y llevar a cabo el mantenimiento de la aeronave para que el panel de control y las luces exteriores funcionen en apoyo de la filmación a bordo de un CVN [un portaaviones] y en una segunda ubicación por determinar. Todos los costos relacionados con el transporte, la pintura y el mantenimiento son de cargo exclusivo de la productora".

Esto va de la mano con las imágenes que se divulgaron a comienzos de 2019, cuando un F-14 Tomcat se dejó ver a bordo del portaaviones USS Theodore Roosevelt durante el rodaje de Top-Gun: Maverick.

Las escenas del F-14 Tomcat en Top-Gun: Maverick son espectaculares, pese a todo

Pese a que el F-14 no ha vuelto a volar de verdad, las escenas de Top-Gun: Maverick que lo tienen como protagonista son formidables. Al punto tal que han recibido alabanzas por parte de pilotos de combate y especialistas aeronáuticos. El autor y youtuber C.W. Lemoine, exaviador de la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos con experiencia en los F-16 y F-18, consideró la inclusión del Tomcat como uno de los puntos más destacados del nuevo filme de Tom Cruise.

"Creo que algunas cosas del Tomcat se ven más realistas que el verdadero avión volando. Sabemos que no hay ninguno operativo en Estados Unidos. Y tampoco fueron a Irán a buscar alguno de los suyos, que son los únicos que quedan. Pero creo que todas las secuencias se ven muy bien, pese a no ser reales. [El F-14] Todavía tiene la misma presencia en pantalla que tuvo en la primera Top-Gun. Realmente quedé muy impresionado [...], creo que es genial. Incluso lograron detalles muy pequeños; si juegas al DCS y estás familiarizado con el Tomcat dirás: 'Oh, ya sé por qué hicieron eso'. Lograron esos pequeños detalles que los fanáticos hardcore van a agradecer", indicó en un reciente vídeo.

Así las cosas, está más que claro que el F-14 Tomcat no ha vuelto a volar en Estados Unidos, ni jamás volverá a hacerlo. Afortunadamente, la magia del cine y los efectos visuales nos ha permitido verlo una vez más en todo su esplendor en Top-Gun: Maverick.