Durante la Star Wars Celebration 2022, Lucasfilm nos dejó una buena cantidad de anuncios en relación a las series de la franquicia que van en camino a Disney Plus. Entre ellos el primer tráiler de Andor, protagonizada por Diego Luna; o la confirmación de Skeleton Crew con Jude Law. No obstante, otra producción que está causando mucha conversación es Tales of the Jedi. ¿Qué sabemos sobre ella?

Tales of the Jedi será una serie animada, la tercera producida bajo el paraguas de Disney tras Star Wars: La remesa mala y Star Wars: Visions. Pero a diferencia de estas dos, Tales of the Jedi está atrayendo muchos reflectores porque tendrá como protagonistas a personajes icónicos del universo intergaláctico. Hablamos de la mismísima Ahsoka Tano y el malvado Conde Dooku, quienes tendrán tres episodios dedicados para cada uno.

Quizá en este punto te estés preguntando: ¿por qué Ahsoka Tano tendrá presencia en Tales of the Jedi si Lucasfilm ya trabaja en su propia serie live action? Todo tiene una respuesta.

Tales of the Jedi vuelve al pasado

Tales of the Jedi

Ahsoka, tal y como sucedió en The Mandalorian, nos mostrará una versión ya consolidada y madura de Ahsoka Tano. Tales of the Jedi, por su parte, pretende contarnos los inicios de la guerrera que en algún momento fue aprendiz de Anakin Skywalker.

La estrategia de Lucasfilm, entonces, tiene todo el sentido. En Star Wars: The Clone Wars y Star Wars Rebels, también propuestas animadas, vimos el crecimiento de Ahsoka Tano de la mano de Anakin. No obstante, siempre existieron dudas sobre su pasado; sobre su vida antes de iniciar el complicado camino como aprendiz Jedi.

Para no dejarlo a la libre imaginación, Tales of the Jedi pretende revelar algunos momentos clave del pasado de Ahsoka, por ello su importancia para el canon de Star Wars. De esta forma podrán complementar todo lo que vimos en las anteriores series animadas, y al mismo tiempo preparar el terreno antes del estreno de Ahsoka.

Cabe mencionar que la antología de Tales of the Jedi se estrenará durante el otoño este mismo año. Seguramente sus sucesos tendrán algún tipo de relevancia para Ahsoka, cuyo estreno está previsto para 2023.

Dave Filoni comanda el proyecto

Tales of the Jedi

Respecto al Conde Dooku, nos mostrarán una parte de su etapa con Jedi. Recordemos que, años más tarde, se convirtió al Lado Oscuro de la Fuerza y sirvió a las órdenes de Darth Sidious antes de ser asesinado por Anakin Skywalker.

Si bien Tales of the Jedi se enfocará en las figuras de Ahsoka Tano y el Conde Dooku, desde Lucasfilm anticipan que otros personajes importantes igualmente tendrán presencia. Los principales candidatos son Anakin Skywalker, Mace Windu y Qui-Gon Jinn. Ojo con este último, porque es casi un hecho que tendrá una aparición "sorpresa" en Obi-Wan Kenobi.

Para finalizar lo relacionado a Tales of the Jedi, debes saber que el proyecto tiene como productor ejecutivo y guionista a Dave Filoni, la mente maestra detrás de The Mandalorian —junto a Jon Favreau—, Star Wars: The Clone Wars y Star Wars Rebels. Si él se está haciendo cargo de la nueva serie animada, por algo será…

La apuesta por las series animadas sigue

Más allá de Tales of the Jedi, Lucasfilm también anunció el segundo volumen de Star Wars Visions, así como Star Wars: Young Jedi Adventures. La segunda será la primera producción televisiva que explore la era de La Alta República tras hacer su debut por medio de novelas.

Eso sí, estará dirigida para los niños, así que no esperes un tono maduro. "Young Jedi Adventures sigue a los Younglings [como se les conoce antes de convertirse en Padawan] mientras estudian los caminos de la Fuerza y ​​se convierten en Jedi: compasión, autodisciplina, trabajo en equipo, paciencia y amistad." La serie se estrena en primavera de 2023 en Disney Plus.