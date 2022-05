El regreso de Qui-Gon Jinn, el legendario maestro Jedi, en la serie de Obi-Wan Kenobi para Disney Plus es casi un hecho. Las referencias a él durante los primeros dos capítulos anticipan que veremos un cameo de Liam Neeson en algún momento, la pregunta es: ¿cuándo?. Pese a que existen todas las condiciones, el actor sigue esquivando los cuestionamientos sobre su inminente debut.

En una entrevista con ComicBook, Liam Neeson habló sobre su pasado en Episodio I: La Amenaza Fantasma y su papel como Qui-Gon Jinn. El actor afirmó que está interesado en volver a interpretarlo, aunque puso una condición. "Oh, eso creo. Si, si, si, eso creo... Si fuera una película. Sí, soy un poco snob en lo que respecta a la televisión, pero me gusta la pantalla grande, ¿sabes?", dijo.

Es un hecho que Liam Neeson no puede confirmar o negar su participación. Los acuerdos de confidencialidad son estrictos para evitar filtraciones y el actor lo sabe. Lo que llama la atención es la excusa poco elaborada, siendo que Neeson volverá al universo de Star Wars en una serie de TV. El actor prestará su voz para Star Wars: Tales of Jedi, una antología animada creada por Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars) que se estrenará en Disney Plus a finales de año.

Qui-Gon Jinn sería fundamental en la trama de Obi-Wan Kenobi

Qui-Gon Jinn es uno de los personajes más queridos de Star Wars, gracias a Liam Neeson. El actor dio vida al maestro Jedi en Episodio I: La Amenaza Fantasma y su última batalla es una de las más memorables. Tras su muerte, el mentor de Obi-Wan Kenobi se convirtió en uno con la Fuerza, aunque pasaron varios años para manifestarse como fantasma.

El regreso de Qui-Gon Jinn ha sido una constante desde que surgieron los primeros rumores de la serie de Obi-Wan Kenobi. Tras conocerse que Hayden Christensen volvería en su papel de Darth Vader, los medios cuestionaron a Liam Neeson, quien respondió que estaría dispuesto. El actor se mostró sorprendido al conocer que Qui-Gon tiene una base nutrida de fanáticos.

Qui-Gon Jinn es un personaje importante en los años posteriores a La venganza de los Sith. Su muerte prematura en La amenaza fantasma le impidió terminar su entrenamiento con las Sacerdotisas de la Fuerza, por lo que no pudo manifestarse como un fantasma de la Fuerza y solo lo escuchamos como una voz etérea en El ataque de los clones.

¿Recuerdas cuando Anakin rescata a su madre del campamento de los Tusken? La voz que escucha Yoda mientras medita no es su imaginación, es Qui-Gon intentando comunicarse. Los sentimientos de ira y sufrimiento de Anakin, sumados a la entrada repentina de Mace Windú impiden que Yoda pueda concentrarse en lo que acaba de escuchar.

El reencuentro de Qui-Gon y Obi-Wan se dio en los comics de Marvel

Star Wars

Pese a que las precuelas tocan aspectos muy sutiles de lo que ocurrió con Qui-Gon, la serie animada The Clone Wars, los comics y las novelas posteriores ofrecen más detalles de cómo terminó su entrenamiento para comunicarse con Obi-Wan Kenobi en Tatooine. Qui-Gon no quería que Obi-Wan se sintiera solo durante su exilio.

Los comics de Star Wars publicados por Marvel en 2015 (parte del canon) ofrecen información sobre cómo Qui-Gon alertó a Obi-Wan para proteger a Luke Skywalker y su familia de los peligros que enfrentaban en Tatooine. En momentos de crisis, Obi-Wan pedía fuerza y sabiduría a su maestro para lidiar con enemigos poderosos, como el cazarrecompensas Krrsantan.

En Master & Apprentice, de Claudia Gray, se detalla cómo el maestro se aparece frente a su pupilo por primera vez y le cuenta sobre el futuro de Luke Skywalker. Qui Gon no solo terminó su entrenamiento y aprendió a manifestarse en el mundo físico, sino que también guió a Yoda para convertirse en uno con la Fuerza cuando llegara su tiempo.

Las evasivas de Liam Neeson y su reciente fichaje en Tales of the Jedi no hacen más que confirmar su póximo debut en Obi-Wan Kenobi. En los primeros dos episodios de la serie de Disney Plus existen momentos en donde el caballero Jedi pide ayuda a su maestro. Siendo que Qui-Gon Jinn es fundamental en el exilio de Obi-Wan, es posible que su regreso a Star Wars esté más cerca de lo que creíamos.