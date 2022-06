El mercado de las criptomonedas se podrá estar desinflando como un castillo inflable para niños, pero Square Enix tiene esperanzas de seguir integrando sus "beneficios" en videojuegos. Según un nuevo reporte de la compañía para sus accionistas recogido por VGC, Square Enix tiene intenciones de llevar los NFT a sus juegos en desarrollo. Básicamente, quiere crear NFTs con sus propias historias.

Yosuke Matsuda, presidente actual de la compañía, quiere que las criptomonedas se conviertan en el futuro de Square Enix. Para ello, están trabajando en lo que han denominado como "juegos y entretenimiento blockchain" y contenido NFT "centrados en historias". Esta estrategia debería llegar pronto, y es que la compañía la ha propuesto como una a mediano plazo.

Eso sí, Matsuda ha sido lo suficientemente precavido y prefirió mantener a sus grandes franquicias fuera del negocio. Durante una de las discusiones sobre este nuevo proyecto, surgió la pregunta de cómo se verían afectadas las sagas actuales. A esto, Matsuda respondió que "Todavía es muy pronto para considerar convertir a Dragon Quest y Final Fantasy en juegos blockchain".

Una propuesta arriesgada para Square Enix

Los NFT no son precisamente lo que esperábamos ver en la innovación de los juegos a futuro. Después de todo, es un beneficio que llega en un solo sentido, con algunas excepciones. Siendo las beneficiadas las grandes corporaciones e inversionistas, mientras que los usuarios pueden quedarse con una brillante y "única" tarjeta/accesorio virtual para hacer nada en absoluto. Además, sin contar con los aspectos contaminantes a los que nos enfrentamos al hablar del blockchain en general.

Square Enix no es la primera en apostar por los NFTs en sus juegos. Ubisoft —sí, a nadie le extraña—, ya defendía a principios de año la adopción de los tokens no fungibles en los videojuegos.

Por supuesto, aquí Ubisoft se ganó la ira de sus empleados y de los jugadores por igual, y con justo motivo. Después de todo, Ghost Recon: Breakpoint fue uno de los títulos que se subió al tren sin que su comunidad lo hubiese solicitado. No obstante, no eran más que elementos cosméticos para un juego que tampoco era la joya más brillante del mercado.

Recientemente, Square Enix anunció la venta de grandes franquicias a Embracer Group. Entre ellas, Tomb Raider, Deux Ex y Legacy of Kain. La compañía prometió que no utilizaría los 300 millones de dólares ganados tras la venta en inversiones NFT. En su lugar, se usarán para fortalecer la posición de la compañía en la actualidad.

La historia de los DLCs se repite

¿Recuerdas cuando los DLCs salieron por primera vez al mercado? Por supuesto que sí. Ubisoft fue, como no, una de las primeras en adoptarlos en sus grandes títulos. La ira de las personas se hizo palpable al momento, con foros y revistas hablando con mucha pasión acerca de por qué era una idea terrible.

Parece que con los NFTs está sucediendo lo mismo. Lamentablemente, hasta ahora no tenemos un ejemplo que demuestre un verdadero beneficio frente a la práctica anterior. Más allá de "hacer tus artículos realmente tuyos", no existe ningún otro argumento que las grandes compañías hayan presentado para convencer al público.

Eso sí, más vale que nos vayamos acostumbrando al panorama, como ya hicimos con los DLCs en su momento. No somos los mayores fanáticos de los NFTs en los videojuegos, pero parece que de momento no se van a ir a ninguna parte... Al menos no hasta que salga algo más beneficioso para estas corporaciones.