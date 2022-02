La relación de Ubisoft con los NFTs no podría haber comenzado de peor manera. El lanzamiento de Ubisoft Quartz, una plataforma para distribuir tokens no fungibles basados en sus principales juegos, fue un verdadero fiasco. Y si bien la compañía francesa había dejado en claro que no tiraría la toalla tras el primer tropiezo, el panorama no ha mejorado demasiado. Para colmo de males, sus propios empleados se han mostrado en completo desacuerdo con el enfoque adoptado por el estudio.

Según Bloomberg, esta semana Ubisoft envió un mensaje interno a sus trabajadores en el que defendió su plan relacionado al blockchain y los NFTs, pero la respuesta no fue la que se esperaba. El informe menciona que la reacción del staff fue principalmente negativa, con cientos de comentarios iracundos que inundaron el sistema de mensajería interno de la compañía.

El periodista Jason Schreier incluso cita algunos de los mensajes publicados por los empleados. "¿Acaso estamos compitiendo con EA por el título al estudio más odiado por el público? Porque así es como se hace", indicó uno; "¿Saben qué otra cosa también genera mucho dinero? Hacer éxitos de taquilla divertidos, espectaculares e innovadores. ¿Por qué no nos enfocamos en eso en su lugar?", escribió otro.

Queda claro que el plan de Ubisoft con los NFTs no está saliendo como la empresa esperaba. Recordemos que Ubisoft Quartz se lanzó en diciembre del año pasado, pero tuvo un impacto prácticamente nulo entre el público. La plataforma permitía obtener tokens de Ghost Recon: Breakpoint que no eran otra cosa más que elementos cosméticos, como skins para armas y personajes, que tenían un número de serie y posteriormente se podían vender.

Los elementos disponibles eran tremendamente limitados en cuanto a su variedad, y solo se podían utilizar en un juego que, honestamente, no es pasión de multitudes. Así, era lógico que el primer intento de Ubisoft terminara en fracaso, aunque la compañía prefirió cargar tintas sobre el público.

Ubisoft y el público que 'no entiende' los NFTs

El enojo de los empleados por el enfoque que ha adoptado Ubisoft con los NFTs no es necesariamente nuevo. Algunos ya habían expresado su poco apego a esta postura de la compañía, incluso manifestando internamente si valía la pena someterse a una publicidad "extremadamente negativa".

Sin embargo, el punto de quiebre para muchos fueron las declaraciones de Nicolas Pouard, vicepresidente del Laboratorio de Innovaciones Estratégicas de Ubisoft. En una entrevista, el directivo aseguró que la reacción negativa hacia Ubisoft Quartz era porque el público todavía "no entendía" en qué consistían los tokens no fungibles.

"Creo que los jugadores no entienden lo que un mercado secundario digital puede brindarles. Por ahora [...] los jugadores realmente creen, primero, que están destruyendo el planeta y, segundo, que solo es una herramienta para especular. Pero lo que nosotros estamos viendo es el final del juego. Y ese juego final se trata de dar a los jugadores la oportunidad de revender sus artículos una vez que hayan terminado con ellos, o cuando hayan terminado de jugar el juego en sí. Entonces, es realmente para ellos. Es realmente beneficioso. Pero por ahora no lo entienden", dijo Pouard.

Pero volviendo a las más recientes reacciones de los empleados de Ubisoft, la compañía parece haber tomado nota de su descontento. En una actualización al mensaje original, la firma francesa promete atender "los riesgos y las actuales limitaciones" de su plan basado en el blockchain.