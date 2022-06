¿Cuál es el activo más diferencial de Tesla? La respuesta depende de a quién le preguntes. Y son muchas las opciones disponibles: la tecnología de baterías, la red de carga que han ido construyendo, todo el I+D tras los motores de sus coches... Sin embargo, para Elon Musk, ninguna de esas opciones es, realmente, el activo más diferencial de la compañía.

Para el magnate de origen sudafricano, lo que de verdad hará que Tesla valga mucho dinero es su sistema de conducción autónoma. De hecho, sus declaraciones son bastante contundentes: "El enfoque está en resolver la conducción autónoma total. Es esencial. En realidad, es la diferencia entre que Tesla valga mucho dinero o que valga, básicamente, cero".

En cierto modo, las palabras de Elon Musk tienen todo el sentido. Tesla ha sido líder en lo que a vehículos eléctricos se refiere durante años. Y lo seguirá siendo durante un tiempo. Pero el resto de marcas, tarde o temprano, reducirán esa distancia. Por lo tanto, ¿cuál es la siguiente forma de marcar la diferencia respecto a la competencia? Es ahí donde el Full Self Driving o Conducción Autónoma Total puede marcar realmente la diferencia.

Por otra parte, lograr que Full Self Driving funcione como se espera validaría lo que Tesla lleva años prometiendo. Y recordemos que parte del valor de la compañía en bolsa se basa en la capacidad de lograr que este sistema opere como se espera. No solo porque les pondría en una posición ventajosa respecto a otras marcas, sino por las vías de negocio que un software como este abriría (robotaxis, transporte de mercancías automatizado, etc.).

De igual forma, muchas personas que han comprado un Tesla lo han hecho con la idea de que, en unos años, sea prácticamente autónomo. No cumplir con dicha promesa afectaría seriamente a la percepción que tienen los clientes sobre la empresa.

Por lo tanto, aunque la frase de Elon Musk pueda sonar dramática, la realidad es que lograr que el sistema de conducción autónoma de Tesla funcione como se espera es clave para el futuro de la compañía. Más aún si planea expandir su conocimiento en inteligencia artificial a otros campos, como parece que es el objetivo con Optimus.