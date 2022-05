Ahora los pequeños del hogar podrán descubrir nuevos contenidos en Netflix por sí mismos. La compañía ha anunciado otra novedad para su plataforma, y se trata de la 'Caja Misteriosa'. Con ella, según describen, esperan ayudar a los niños a descubrir nuevas películas y programas de televisión. Por supuesto, con contenido relevante y específico para ellos, por lo que no hay nada de qué preocuparse.

Esta ‘Caja Misteriosa’ funcionará igual que el botón de aleatorio en tu reproductor de música, y mostrará programas y películas basadas en los gustos de los niños. La compañía señala que esta función ha sido lanzada para que los niños descubran y prueben cosas nuevas, y es que los infantes suelen ver una y otra vez las películas y programas que ellos consideran sus favoritas en el momento.

La ‘Caja Misteriosa’ de Netflix comenzará su despliegue global a partir de este mismo jueves. Además, podrás usarla en cualquier dispositivo compatible con Netflix, por lo que esto no será un impedimento. Eso sí, ten en cuenta que, aunque la función haya sido lanzada hoy mismo, podría tomar algo de tiempo hasta que esté disponible en tu móvil, tablet o Smart TV.

Los niños son atraídos por lo que aman —sus juguetes favoritos, comidas, canciones—, y es difícil hacer que prueben algo nuevo. Así que hoy estamos lanzando la nueva función de Caja Misteriosa en las TVs de todo el mundo para proveer un espacio divertido y seguro para que los niños puedan descubrir su siguiente serie o película favorita, o reconectar con un rostro familiar ya sea una serie de comedia en la amada franquicia Boss Baby: Back In The Crib, o una película de aventura animada con un nuevo elenco y personajes adorables como Back to the Outback.

TJ Maston, director de productos e innovación en Netflix