Cuando empezaron los rumores de que Electronic Arts abandonaría el nombre FIFA en su popular franquicia futbolística, muchos nos negamos a creer que se materializaran. Es que parecía más un tire y afloje por temas económicos que una preocupación real. Sin embargo, las partes no llegaron a un acuerdo y FIFA 23 será el último con el sello de EA Sports. Esto ha abierto la puerta a un sinfín de especulaciones sobre quién será el próximo aliado de la casa madre del fútbol mundial para afrontar esta nueva etapa, como era de esperarse. Pero hay un nombre que sobresale del resto y es el de Take-Two Interactive, a través de 2K.

Si lo analizamos detenidamente, tiene sentido que así sea. Es probable que hoy no exista otra empresa con el poderío económico y la experiencia necesaria para hacerle frente a un proyecto de estas características. Y siéndoles completamente sincero, el solo hecho de que se hable de esta posibilidad me tiene muy ilusionado, y no creo ser el único que se sienta de esta forma. Es que un FIFA 2K podría ser la respuesta para devolverle la frescura a una franquicia que nos ha cautivado durante años, pero que paulatinamente ha perdido su magia.

Y creo que hay motivos de sobra para estar convencidos de que Take-Two Interactive y 2K dan la talla para esta prueba. Al fin y al cabo, ya saben lo que es trabajar con videojuegos deportivos y convertirlos en franquicias de larguísima duración. El caso más notorio es el de la saga NBA 2K, pero no es el único; también han tomado las riendas con apuestas exitosas como el ahora extinto NHL 2K, PGA 2K, WWE 2K y su futuro juego de fútbol americano licenciado por la NFL.

La idea de un FIFA 2K tiene mucho sentido

Como ya hemos dicho anteriormente, cualquier estudio que tome la posta de FIFA tendrá que estar preparado para quedar bajo un muy fuerte escrutinio. Además, el primer FIFA no desarrollado por Electronic Arts tendrá que competir con EA Sports FC, la próxima gran apuesta de la firma de San Mateo, California. Y a eso hay que sumarle un impacto a una escala mucho mayor, por la propia trascendencia global del fútbol como deporte y del FIFA como videojuego.

Y como soñar es gratis, vámonos un poco más hacia el terreno de los supuestos...

Si Take-Two Interactive y 2K pudieran trasladar todo lo bueno de sus juegos de baloncesto a un hipotético FIFA 2K, el éxito estaría asegurado.

La franquicia NBA 2K no solo es aclamada a nivel mundial por su jugabilidad, calidad de gráficos y nivel de detalle, sino también por su variedad de modos de juego, con algunos siendo únicos de determinadas entregas. Esto ha permitido ver contenido especial, jugadores históricos y otras características muy bien recibidas por el público.

Esto no quiere decir que todo lo que hagan sea perfecto o se encuentre libre de críticas, pero las bases están firmes para que 2K tenga su propio juego de fútbol con el codiciado título FIFA.

El otro punto que favorece a Take-Two Interactive ante potenciales competidores es la gran apuesta que ha hecho para expandirse a los juegos para móviles. Recordemos que a comienzos de este año la empresa compró Zynga por 12.700 millones de dólares, una firma que, según Strauss Zelnick, CEO de T2, gozaba de "un equipo altamente talentoso y profundamente experimentado".

Tal vez en ese talento y experiencia pueda estar la clave para potenciar definitivamente la presencia de FIFA en el mundo móvil. Si bien es cierto que las versiones para smartphones y tablets a cargo de Electronic Arts han mejorado considerablemente en los últimos años, los fanáticos se han quedado esperando algo más.

Pura cautela

Lógicamente, en Take-Two Interactive saben que la gran mayoría de las miradas se han posado sobre ellos como hipotéticos continuadores de la saga FIFA, a través de 2K. No obstante, hasta aquí han preferido la cautela para no dar un paso en falso.

"Definitivamente estamos interesados en expandir nuestras oportunidades en los deportes, y FIFA tiene una gran marca y una influencia increíble, pero no tenemos planes actuales para discutir" Strauss Zelnick, al ser consultado

Por ahora no podemos hacer más que esperar novedades, que seguro llegarán en el segundo semestre de este año. En lo personal, mi corazón está con la histórica saga FIFA de Electronic Arts, pero la posibilidad de un FIFA 2K —por remota que sea, al menos por ahora— me genera una gran ilusión.