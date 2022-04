Netflix acaba de incluir en su catálogo una categoría que tiene una sorprendente historia a cuestas. La nueva opción de “películas cortas” de Netflix parece ser la respuesta a un chiste casi accidental de Pete Davidson. Durante la más reciente edición del programa Saturday Night Live, el comediante comentó a ritmo de rap que “lo único que quiero son películas cortas”. Y lo hizo utilizando el juego de palabras “short-ass movie”, lo que provocó carcajadas en la audiencia a lo que traducido podría decirse: películas para culos inquietos. También, el comentario provocó un divertido debate en Twitter en el que se recordó “los buenos tiempos de las películas cortas”.

Por singular e inesperado que parezca, uno de los comentaristas, fue Netflix. Desde una de sus cuentas oficiales @NetflixIsaJoke, la plataforma citó el sketch de Saturday Night Live y respondió “Buena idea”. Además, incluyó el vínculo para una nueva categoría en su catálogo. Justamente la que recopila una colección de película con una duración promedio de noventa minutos más o menos. ¿El nombre de la lista? Por supuesto short-ass movies, sin duda como una forma de celebrar no solo el chiste de Davidson sino el debate en redes sociales.

La lista de estrenos incluye todo tipo de películas cortas en Netflix, perfectas para un rápido maratón cinematográficos de diferentes géneros y premisas. Todo sin tener que pasar largas horas concentrado en un único film. Y aunque los títulos pueden variar de país en país, lo más probable es que encuentres la opción perfecta para ti. Si todavía no encuentras la lista en el catálogo de tu país, te recomendamos usar el código 81603903 para encontrarlo.

Si eres uno de los afortunados que ya puede acceder a la nueva categoría de películas cortas de Netflix sin necesidad del código, te dejamos una lista de cinco de películas cortas que disfrutarás. ¿Cuál es tu favorita?

Golpe de suerte

Esta extraña historia de suspense se basa en el ya conocido tropo de “ataque en casa”. Pero en esta ocasión, la premisa alcanza un extremo mucho más incómodo y retorcido. No sólo abarca la posibilidad de la violencia en el ámbito doméstico. También, la percepción sobre cómo se asimila un crimen dentro de lo que consideramos los espacios privados. La combinación provoca una peculiar visión sobre el miedo, la desesperación y el desconcierto de considerable efectividad.

Pero además de eso, Golpe de Suerte es un análisis sutil sobre la desigualdad. Sin llegar a ser político o tener un comentario social directo, la película corta de Netflix logra elucubrar sobre lugares complicados de nuestra cultura. La pobreza, la riqueza, el hecho mismo de la pérdida de la identidad debido a la carencia. Todos los temas confluyen en lo que podría parecer un thriller o solo, una excusa para un tipo de suspense incómodo. Pero el director Charlie McDowell, parece tener una idea mucho más clara sobre lo que se oculta de debajo de una historia en apariencia tópica.

El elenco incluye a Jason Segel, Lily Collins, Jesse Plemons y Omar Leyva. Por singular que parezca, uno de los puntos más altos del film, es lograr que los actores interpreten papeles fuera de su registro. Todo un logro que convierte al argumento en un extraño experimento argumental.

Duración de la película: 1 hora y 32 minutos.

La Bruja

Este clásico moderno es una espléndida película corta de Netflix atmosférica, con un guion brillante y actuaciones impecables. También es la demostración de que una buena historia puede ser narrada desde la premisa de la brevedad. Más allá de eso, Eggers logra lo que parece imposible. Combinar en el mismo espacio y bajo percepciones sutiles, temas tan dispares como el terror, el drama, el prejuicio y la connotación de la violencia.

Hay una cierta urgencia esencial en la narración del film. Quizás se deba a la sensación de aislamiento, las brutales escenas de violencia o la sensación de inminente desastre. Cual sea el motivo, la historia transcurre en medio de una incómoda sensación de desconcierto. También, alrededor de concepción que algo misterioso está a punto de desencadenarse, aunque no detalla (no de inmediato) su naturaleza. ¿Se trata de histeria colectiva? ¿Un crimen en medio de un escenario aislado? La película plantea varios escenarios a la vez y se hace más nihilista en la medida que sus personajes luchan contra el horror invisible. Para su tercer y ya icónico tramo, la película demostró no sólo su capacidad para aterrorizar. También, que es una caja de sorpresas visuales y narrativas que sorprende por su eficaz puesta en escena.

El elenco de esta película corta de Netflix incluye a Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw, Lucas Dawson. Les acompañan Ellie Grainger, Julian Richings, Bathsheba Garnett, Sarah Stephens y Jeff Smith.

Duración de la película: 1 hora y 32 minutos.

Hipnótico

Cuando Jenn comience a buscar ayuda terapéutica en medio del que quizás es el peor momento de su vida, se topará con la más extraña experiencia. A medio camino entre un thriller de suspense y una variación de la fantasía colectiva sobre el control mental, la película corta de Netflix es una caja de sorpresas. En especial, al tomar la decisión de no ocultar sus secretos, sino mostrarlos como señuelos hacia algo más profundo. Lo que comienza como una terapia hipnótica, termina por ser la puerta hacia una trama extraña e incómoda.

A la vez, Hipnótico intenta el peculiar experimento de combinar dos películas a la vez. Por un lado, una trama convencional sobre el miedo, la claustrofobia y la desconfianza. Al otro extremo, la sensación que la historia tiene un sustrato más elaborado y menos obvio. Para su segundo tramo, el film avanza con incluso toques de ironía, en los puntos más confusos de su premisa. Una variación cuidadosa sobre conceptos sobre la paranoia, la ruptura de la intimidad y una vuelta de tuerca noir inesperada. Todo en menos de una hora.

El elenco incluye a la habitual de Netflix en producciones de género Kate Siegel y también a Jason O’Mara, Dulé Hill, Lucie Guest y Jaime M. Callica.

Duración de la película: 1 hora y 29 minutos.

Lucy

Lucy es otra poderosas heroína en esta película corta en Netflix. Pero en esta ocasión, también se trata de una figura trágica. Cuando el personaje debe afrontar una decisión de vida o muerte que le hará consumir una droga experimental se encontrará al filo de la destrucción. Pero más allá de eso, también tendrá la oportunidad de mirar desde un ángulo por completo nuevo, el tejido real de nuestro mundo. La mezcla de thriller de acción con ciencia ficción filosófica, resulta brillante en la medida que explota los extremos de los géneros.

A la vez, Besson, veterano en escenas imposibles y puntos de vistas asombrosos, crea una realidad trepidante para un personaje que bordea el abismo. Ya sea disparando, resolviendo la incógnita de la existencia o decidiendo cómo morir, la Lucy del director es un mezcla extraña de sus obsesiones. También, un recorrido elegante y bien planteado a través de la connotación sobre lo infinito y lo poderoso de la mente humana. Para su tramo final, la película pierde fuerza y pulso. Pero aún así, resulta asombrosa en su buen manejo de códigos y símbolos visuales de considerable valor.

Protagonizada por Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik, Amr Waked y Jan Oliver Schroeder, el film es una oda a la premisa multicultural de Besson. Les acompañan Julian Rhind-Tutt, Pilou Asbæk, Analeigh Tipton, Nicolas Phongpheth, Luca Angeletti, Loïc Brabant, Pierre Grammont y Pierre Poirot.

Duración de la película: 1 hora y 29 minutos.

Los principios del cuidado

Ben atraviesa una tragedia personal y sin duda, los peores momentos de su vida. De modo que decide hacer lo que puede para transitar el duelo y además, dejar un legado emocional a su paso. Y eso le lleva, a tratar de entender su dolor y sufrimiento, a través del cuidado de otros. Se trata de una premisa compleja que en manos menos hábiles que las del director Rob Burnett, habría resultado cursi. Pero la premisa se convierte en una burlona mirada sobre el miedo, el desarraigo y la exclusión, que termina por conmover.

Más allá de eso, Los principios del cuidado es un recorrido bien planteado y mejor narrado, sobre el duelo emocional. No sólo se trata de una forma de comprender el sufrimiento de sus personajes (que lo es). También, es un recorrido angustioso a través de los espacios vacíos que una tragedia deja a su paso. Todo bajo una sutil percepción de la ironía como el elemento que vincula todas las miradas acerca del dolor. Hay una condición de perpetua maravilla que analiza el espíritu humano sobre la bondad. A la vez, una discreta concepción sobre la esperanza que termina siendo el punto más alto de la película.

Esta película corta de Netflix está protagonizada por Paul Rudd, Craig Roberts, Selena Gomez y Jennifer Ehle, la película depende en su mayor parte del carisma de su elenco. Le acompañan Megan Ferguson, Ashley White, Patti Schellhaas, Blake Sewell y Walter Hendrix III.

Duración de la película: 1 hora y 37 minutos.