Sí, el catálogo de películas de Netflix es inmenso. Y sí, cada día es más complicado encontrar largometrajes —o series— que consideremos que tienen muy alta calidad. De hecho, la plataforma de streaming más popular lleva una racha complicada arrastrando críticas negativas a la mayoría e producciones nuevas, perdiendo cada vez más contenido y por consecuencia, usuarios por primera vez en una década.

Pero eso no significa que Netflix no tenga un catálogo de películas bueno. De hecho sigue siendo uno de los mejores lugares para encontrar algunas de los mejores largometrajes que se han realizado en la historia. Algunos de ellos con tramas tan impresionantes, por momentos complicadas, por momentos desconcertantes, que te harán explotar la cabeza.

Así que, si estás buscando una película en Netflix que te deje total y completamente sorprendido. Que te haga pensar, que tenga un final que te deje con la boca abiertas estos son los cinco largometrajes que puedes encontrar en su catálogo y que no te arrepentirás de verlo.

The Game

The Game es una absoluta joya relativamente poco conocida de David Fincher (Club de la Lucha, (Seven) interpretada por Michael Douglas y Sean Penn cuenta la historia de un banquero millonario que recibe un misterioso regalo de su hermano. Se trata de participar en un juego que se integra de forma extraña en su vida cotidiana y que, a medida que avanza la película, le hace descubrir una gran conspiración.

Dirigida después de Seven —que resultó un éxito descomunal— y, tal vez esperando algo similar, injustamente no tuvo la misma atención ni éxito que su predecesora. A pesar de la gran recepción por parte de la crítica, no tuvo un rendimiento de taquilla que se merecía.

Años más tarde, en una entrevista, Michael Douglas, explicó que "de las cosas que está más orgulloso de The Game, es que no hay forma de adivinar el final". Y vaya que tiene razón.

Animales nocturnos (Nocturnal Animals)

La obra maestra de Tom Ford. Sí, el diseñador de moda. Es una película, disponible en Netflix, magistral protagonizada por Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, Isla Fisher y Armie Hammer. Se trata de un adaptación cinematográfica de la novela de suspenso psicológico llamada Tony and Susan publicada en 1993.

Amy Adams interpreta a Susan Morrow, una propietaria de una galería de arte, quien recibe un manuscrito de una novela de su ex novio, interpretado por Gyllenhaal, junto con una invitación para cenar.

La novela, también llamada Animales nocturnos, termina ocupando la totalidad de la atención de Susan Morrow y también la narrativa visual de la película. Este recurso consigue que llegue un punto en que la audiencia deja de saber si sigue viendo lo que el personaje de Amy Adams se imagina al leer la novela de su ex novio, o lo que está sucediendo es una realidad (dentro del largometraje).

El resultado es una película con una estética muy cuidada, un argumento que atrapa y un final que te dejará total, completa y absolutamente desconcertado. Michael Shannon recibió una nominación a los Premios Oscar por su actuación en este largometraje.

La gran apuesta (The Big Short)

Probablemente la mejor película dirigida por Adam McKay, La gran apuesta está basada en el libro homónimo de Michael Lewis, sobre la crisis financiera del 2007 al 2010 por la acumulación de viviendas y la burbuja económica que se desató en Estados Unidos y arrastró a la economía mundial.

Mezcla comedia dramática con tintes biográficos y una carga importante de sarcasmo frente a la frialdad con la que la mayoría de las instituciones financieras actuaron y se enfrentaron a los efectos posteriores de la creación de la burbuja inmobiliaria que explotó y destruyó millones de empleos en todo el mundo.

Está película disponible en Netflix está protagonizada por Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling y Brad Pitt. Jeremy Strong, quien ahora es sumamente conocido por su papel de Kendall Roy en la serie de televisión Succession, tiene un papel secundario. No es coincidencia. La serie fue creada por McKay junto a Will Ferrell y Jesse Armstrong.

La gran apuesta fue nominada a cinco premios Oscar por mejor película, mejor director, mejor actor de reparto (Bale), mejor guión adaptado (por el cual ganaron) y mejor montaje.

Moon

Moon es opera prima de Duncan Jones (Source Code, Mute, Warcraft), también conocido como Zowie Bowie. Sí, es el hijo de David Bowie. Protagonizada por Sam Rockwell, a Kevin Spacey, quien da vida al robot GERTY por medio de su voz.

La película abre con Sam Bell (Rockwell) quien está a punto de terminar su contrato de tres años en la Base Minera Sarang perteneciente a Lunar Industries Ltd. Trabaja coordinando la extracción de un nuevo mineral encontrado para generar energía limpia en la Tierra.

Incapaz de comunicarse con la tierra, porque Lunar Industries no tiene tiempo de reparar el satélite de comunicaciones, aburrido por su soledad, acaba descubriendo un terrible secreto oculto en la base lunar. Tras un accidente en un vehículo lunar, se revela un giro argumental que te hará entender de forma completamente distinta todo lo que ya habías visto.

Moon es considerada la mejor película británica independiente de 2006 y está disponible en el catálogo de Netflix.

Aniquilación (Annihilation)

Aniquilación es dirigida por el prolífico Alex Garland, quien empezó escribiendo libros, especialmente conocido The Beach (adaptada a película en 2000 por Danny Boyle). Después empezó a escribir guiones, como 28 days later (también dirigida por Boyle).

En 2015 dirigió su primera película, Ex Machina, protagonizada por Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac y Sonoya Mizuno. En 2018 estrenó su segunda película, Aniquilación, que está disponible en Netflix.

Protagonizada por Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez , Tessa Thompson y Tuva Novotny, junto a Oscar Isaac, David Gyasi y Sonoya Mizuno. Es una adaptación cinematográfica del premiado libro del mismo nombre escrito por Jeff VanderMeer.

La historia muestra una expedición realizada por cinco científicas que entran a una zona llamada Área X, donde cayó un meteorito, y donde las leyes físicas son distintas al resto de la Tierra.

El personaje principal protagonizado por Portman, decide aceptar ser parte de la exploración después de que su esposo (Oscar Isaac) vuelve del Área X como único superviviente en en un estado físico y mental muy deteriorado.

Pero a medida que avanza la película, se revela que, muchas de las conclusiones a las que llega la audiencia, están totalmente equivocadas. Con un final, que por supuesto, te dejará completamente sorprendido. Además de una recreación de la novela, absolutamente espectacular.