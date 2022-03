Uber es hoy una compañía reconocida en todo el mundo. Pese a estar aún en asentamiento e incluso acabando de perfiles su (o sus muchos) modelo de negocio, sus coches, entregas de comida a domicilio o patinetes son ya parte del día a día de decenas de ciudades en más de 70 países. Pero su llegada hasta ser lo que es hoy no fue sencilla. Y no solo por ser una startup que en un comienzo se enfrentó a un sector tan establecido como el del taxi removiendo algo que parecía tan fijo como la movilidad urbana. También, como es conocido, por la vida, obra y muchos vicios de su antiguo CEO, Travis Kalanick.

Acaba de estrenarse la serie de Showtime Super Pumped: La batalla por Uber, la primera de lo que promete que será un serial antológico que repasará algunas intrahistorias empresariales, dedicando una temporada a cada compañía. Esta primera está dedicada a Uber (en España se puede ver en Movistar, en Estados Unidos en Prime Video y todavía está pendiente de estreno en la mayoría de países de América Latina) con Joseph Gordon-Levitt metiéndose en la piel de Kalanick, un tipo que acabaría saliendo de la empresa tras una serie de escándalos sexuales y de una cultura de empresa que acabó siendo comparada con las de algunas sectas.

No es la única serie sobre empresas de Silicon Valley que se están estrenando en estas fechas, en una especie de fascinación creciente. Super Pumped en concreto se basa en el libro del mismo título de Mike Isaac, reportero de tecnología del The New York Times que fue destapando ese ecosistema insano.

Acosos sexuales y cultura sectaria: lo que tiene que contar la serie de Uber

Travis Kalanick. Flickr/ Thor Swift

“En Silicon Valley, ‘culto’ no es una palabra sucia”, dice Isaac en una entrevista con Time al hilo de la comparación con las sectas. “Si lo piensas, la mayoría de las startups fracasan. Todo el mundo está en contra tuya. La persona al frente de la empresa tiene que creer de verdad en lo que hace”.

Más allá de creer en el potencial de Uber, Kalanick estaba comprometido con su misión hasta el extremo. La serie, creada por Brian Koppelman y David Levien, ya tras Billions, muestra cómo la fe ciega de Kalanick en sí mismo y en la empresa que cofundó en 2009 impulsó su éxito, pero también le llevó casi a la desaparición. En 2017, Kalanick dimitió como CEO de Uber en medio de un sinfín de escándalos que incluían acusaciones de discriminación laboral y acoso sexual bajo su liderazgo, aunque permaneció en el consejo de administración de Uber hasta 2019, el mismo año en que la empresa salió a bolsa.

Pero, cuánto de lo que se cuenta es cierto. En la serie, se narra por ejemplo el momento en el que una empleada, de nombre Susan Fowler, publicó buena parte de los escándalos de discriminación interna en la empresa en una entrada de blog que se hizo viral.

Fowler contaba que en su primer día fue acosada sexualmente por su superior. Cuando informó del incidente al personal de Recursos Humanos, le dijeron que cambiara de equipo para no tener que trabajar con su acosador, que probablemente le daría una mala evaluación de su rendimiento si se quedaba. Aceptó el cambio de departamento pero aquella situación no mejoró, con una extraña discriminación que la dejó fuera de recibir una chaqueta de cuero que se daba a los mejores trabajadores, curiosamente todos hombrees. Después de dejar la empresa, Fowler escribió aquella entrada en su blog detallando su “muy, muy extraño año en Uber”.

Fowler afirmó que las seis mujeres de la plantilla recibieron un correo electrónico “cómicamente absurdo” del CEO diciendo que la empresa no podía justificar el pedido de una chaqueta para tan pocas mujeres a un coste tan elevado. Cuando ella rechazó su excusa, “le contestó diciendo que si las mujeres queríamos realmente la igualdad, deberíamos darnos cuenta de que estábamos consiguiendo la igualdad al no recibir las chaquetas de cuero”.

A raíz de eso, Uber puso en marcha una investigación independiente sobre su cultura laboral, Kalanick acabó dimitiendo y la empresa despidió al menos a otros 20 empleados por conducta sexual inapropiada. Es fácil olvidar que el blog de Fowler se publicó ocho meses antes de que comenzara el movimiento . En cierto modo, fue una especie de precursor.

Hasta qué punto Kalanick era un villano o una persona obsesionada: el caso del video viral

Joseph Gordon-Levitt en el papel de Kalanick

Sin embargo, Super Pumped no parece pintar a Kalanick como un villano de cómic. En su lugar, ofrece una mirada a un personaje que parece obsesionado hasta la enfermedad con sacar adelante su empresa a cualquier coste. “Travis es una persona complicada, llena de matices y con defectos, que luchó como un demonio para sacar a la luz esta industria”, explicaba Isaac en el libro. “Creo que a la gente le gustan las historias en las que figuras con aspiraciones vuelan demasiado cerca del sol. Travis también lo hizo”, decía a su vez en la entrevista.

Una de las cosas que se ven en la serie es al exCEO de Uber preguntando al comenzar una entrevista de trabajo aun candidato: "¿Eres un capullo?". Pero Isaac no cree que Kalanick ni nadie que haya trabajado en la empresa haya dicho nunca esas palabras. Se trataría por lo tanto en este caso de una licencia dramática.

“Si querías fichar por Uber, tenías que saber en qué te metías, pero no creo que se usaran esas palabras de forma general”, matiza el autor y también productor de la serie.

La serie también recoge la historia Fawzi Kamel, un conductor de Uber que fue acosado verbalmente por Travis después de llevarlo a casa desde un club. El altercado fue grabado por la cámara del coche, pero Fawzi está indeciso sobre si debe publicarlo. No quiere castigar a Kalanick por tener un mal día y no quiere perder su trabajo. Solo se decide a publicar el clip después de enterarse de que Travis planea invertir en coches de autoconducción.

El verdadero Kamel, que conducía para Uber desde 2011, llevaba a Kalanick a su casa en febrero de 2017 cuando se enfrentó al CEO por la bajada de tarifas que le dificultaba ganar un sueldo digno. En lugar de mostrar empatía por su empleado, Kalanick se puso a la defensiva. “A algunas personas no les gusta asumir la responsabilidad de su propia cagada”, dice en el clip. “Culpan de todo en su vida a otra persona”.

En ese momento, Kamel dijo a NBC News que publicó las imágenes porque quería mostrar lo poco que le importaba a Kalanick sus trabajadores.

En su libro, Isaac escribe que el vídeo viral llevó a Kalanick a tener un “derrumbe épico” que le hizo cuestionar su carácter. “No eres una persona horrible”, le dijo supuestamente un miembro del equipo de relaciones públicas de Kalanick, “pero sí haces cosas terribles”, se recoge en el libro. Kalanick se disculpó con Kamel y, al parecer, más tarde se reunió con él en persona para decirle que lo sentía. Pero el video, que se produjo una semana después de la publicación viral del blog de Fowler, se convirtió en un ejemplo más del cuestionable estilo de liderazgo del CEO.

La relación entre Arianna Huffington y Kalanick

También se ha hablado mucho sobre la relación de Kalanick con la cofundadora del Huffington Post, Arianna Huffington, interpretada por Uma Thurman. Kalanick encuentra en Arianna una aliada muy necesaria justo cuando su relación con algunos accionistas empieza a irse a pique. Ella le enseña a centrarse mediante la meditación y se convierte en un miembro de la junta con el que puede contar cuando se siente superado.

Arianna le acompaña en los momentos más tumultuosos de la empresa y más tarde se convierte en una especie de figura materna para Travis después de que su madre (Elisabeth Shue) muera en un accidente de barco.

La acogedora relación que los espectadores ven en la pantalla parece ser fiel a la vida real. “Creo que Arianna era muy importante para él”, recogía Isaac. “Ella estuvo de su lado en un momento en el que él estaba perdiendo amigos y haciendo enemigos”.

Después de que Susan Fowler acusara a la empresa de discriminación y acoso sexual en 2017, Huffington fue puesta a cargo de la investigación independiente sobre la cultura interna de Uber, un movimiento cuestionable teniendo en cuenta su estrecha relación con Kalanick.

Kalanick dimitiría como CEO poco después. Dos años más tarde, Huffington renunció a la junta directiva de Uber aparentemente sin sufrir daños.

Habrá que esperar al estreno completo de la serie para conocer hasta qué punto es fiel al propio relato del libro o no. En cualquier caso, material original tiene sin duda de sobra.