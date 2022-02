Un nuevo juego de Harry Potter está en camino para los jugadores de Occidente. Se trata de Harry Potter: La Magia Emerge, un título MMO gratuito para móviles iOS y Android. El juego está siendo desarrollado por WB Games y NetEase, y ya puedes registrarte para ser uno de los primeros en probarlo.

Harry Potter: La Magia Emerge propone una nueva forma de vivir aventuras en Hogwarts. En este caso, se trata de un juego de cartas coleccionables que, además, contará con algunos toques de RPG y MMO. A su vez, el título llega con una estética más animada que nos trasladará al lugar de un joven mago, quien tendrá que vivir sus primeras experiencias en el Colegio de Magia y Hechicería más importante de todos.

Además, podremos visitar un montón de localizaciones conocidas; como es el caso del Callejón Diagon, el Bosque Prohibido; así como también acudir los partidos de Quidditch y mucho más.

Warner ha liberado un tráiler de presentación, y aunque se trata de un avance cinemático, te servirá para adentrarte en el mundo de Harry Potter: La Magia Emerge. Por otro lado, los interesados en descargarlo pueden registrarse para ser de los primeros en probarlo por medio de una beta. Sin embargo, aunque el juego estará disponible para iOS y Android, de momento el registro no se encuentra disponible para los usuarios de Apple.

Cómo se juega Harry Potter: La Magia Emerge

Este nuevo título llega con una propuesta jugable totalmente nueva para la franquicia. Se trata de una batalla de cartas, donde tendremos un mazo de más de 80 de ellas para elegir. Además, podremos jugar en modalidad PvP (jugador contra jugador), donde nos enfrentaremos a personas de todo el mundo en un formato 1 vs. 1 o 2 vs. 2.

Para ganar, tendrás que aprender a elaborar pociones, enfrentar criaturas mágicas cuyo tipo variará constantemente y dominar las Artes Oscuras de la magia. Asimismo, podrás elegir la casa a la que quieras pertenecer, un paso fundamental para comenzar tu aventura dentro de Hogwarts.

Más aventuras te esperan este año

Hogwarts Legacy

Harry Potter: La Magia Emerge ya se lanzó a finales del año pasado para algunas regiones del mundo. No obstante, en esta ocasión estamos ante un lanzamiento global. William Ding, CEO y fundador de NetEase, ha comentado como parte del anuncio que "Harry Potter: La Magia Emerge ha sido un gran éxito entre nuestros jugadores actuales y la recepción de los fans ha sido extraordinaria"; según recoge la web oficial de Harry Potter, Wizarding World.

Estamos muy contentos de abrir este título a un público mundial, y creemos que los fans de una de las marcas más importantes del mundo estarán encantados de poder embarcarse en aventuras y vivir una historia envolvente a través de un maravilloso viaje en el mundo de los magos, con infinitas posibilidades potenciadas por la magia. William Ding, CEO y fundador de NetEase

Según ha sido anunciado, el juego estará disponible en algún punto de este año para los jugadores de iOS y Android. Además, el registro previo se encuentra abierto para todos los jugadores del continente americano, Europa y Oceanía.

A finales de 2021, otro de los juegos de la franquicia vio sus puertas cerradas. Ese fue el caso de Harry Potter: Wizards Unite, un título de realidad aumentada desarrollado por Niantic (los mismos de Pokémon GO); y que claramente no logró el éxito buscado. No obstante, ahora tenemos Harry Potter: La Magia Emerge; y para este mismo año se espera el lanzamiento de Hogwarts Legacy, título que se esperaba para 2021 pero que sufrió un retraso.