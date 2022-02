La primera temporada de El libro de Boba Fett (Jon Favreau, desde 2021), si es que acaso habrá una segunda y no se trata de una miniserie, ha concluido con el episodio “In the Name of Honor” (1x07) a las órdenes de Robert Rodríguez (Alita). Durante esta, han hecho avanzar la historia de The Mandalorian (Favreau, desde 2019) de forma inesperada; por lo que su tercer ciclo no seguirá a partir de donde se había quedado “The Rescue” (2x08) sino el último capítulo de estreno de su spin-off sobre el personaje clásico encarnado por Temuera Morrison (Aquaman).

Por otra parte, como es costumbre en ciertas series de televisión y sagas de películas, nos han dejado una escena poscréditos; sobre un detalle de lo que veremos en el futuro de ambas ficciones de Disney Plus. Y está relacionada con el tramo final del episodio “From the Desert Comes a Stranger” (1x06) de El libro de Boba Fett. Después de que Din Djarin (Pedro Pascal) acude a Mos Pelgo o Freetown, en Tatooine, para reclutar a Cobb Vanth (Timothy Olyphant) y compañía contra el Sindicato Pyke, sucede lo que conduce a dicha escena.

Cobb Vanth: este muerto está muy vivo en ‘El libro de Boba Fett’

El propio Cobb Vanth les había dado para el pelo a unos traficantes de especia que trabajaban para el Sindicato; en los minutos previos a los títulos, a tope del espíritu del western. No quería permitir que esa sustancia dañina, pura droga, campase a sus anchas en su jurisdicción; y a la preciada cantidad del cofre en el que la cargaban, con un valor superior al de toda Mos Pelgo según el criminal superviviente, se la lleva el viento; y la esparce por el desértico mundo del que salió Luke Skywalker (Mark Hamill) en Una nueva esperanza (George Lucas, 1977).

Como represalia y para impedir que Cobb Vanth y los suyos se unan al protagonista de El libro de Boba Fett en su guerra abierta, el Sindicato Pyke contrata y envía al amenazador Cad Bane (Corey Burton), que gana el duelo con el sheriff. Se ve que el disparo le da en un hombro y que los pobladores tapan la laceración, pero el propietario de la cantina (W. Earl Brown) dice en “In the Name of Honor” que “le han matado a sangre fría”.

Lucasfilm | Disney Plus

En la escena poscréditos, sin ninguna explicación de las palabras del susodicho, muestran al supuesto difunto dentro del tanque de bacta; donde Boba Fett se suele curar en el antiguo palacio de Jabba el Hutt. Por eso, el ex cazarrecompensas y ahora daimio de Mos Espa le había respondido a Fennec Shand (Ming-Na Wen) que no podía meterse en el tanque porque estaba ocupado. Y el mismo modificador (Stephen “Thundercat” Bruner) que había convertido a la sicaria en cíborg se dispone a hacer los suyo con Cobb Vanth. Así que regresará en nuevas aventuras.