El Señor de los Anillos es una de las franquicias más grandes que existen en el mundo del entretenimiento, pues cuenta con un universo inmenso y lleno de historias que invitan a la creación de contenido de todo tipo. Ahora, una parte importante de los derechos de la misma serán vendidos al mejor postor, según recoge Variety.

Los derechos para hacer videojuegos, películas, mercadotecnia y eventos sobre El Señor de los Anillos, El Hobbit y otros títulos de J. R. R. Tolkien se pondrán a la venta próximamente. Así lo ha anunciado Saul Zaentz Co., compañía dueña de los derechos para crear los contenidos mencionados.

De acuerdo el reporte, Saul Zaentz Co. ha contratado al banco de inversiones ACF; esto para concretar la venta multimillonaria de los derechos de El Señor de los Anillos. Eso sí, no te esperes nada remotamente barato, ya que Saul Zaentz Co. planea obtener al menos 2.000 millones de dólares en la subasta de la propiedad intelectual.

Amazon podría llevarse los derechos de El Señor de los Anillos

Los representantes de Saul Zaentz Co. y ACF no han querido hacer comentarios acerca de este importante movimiento. No obstante, es llamativo que la venta de los derechos de El Señor de los Anillos llegue poco después del anuncio de la serie producida por Amazon, El Señor de los Anillos: Los anillos del poder; y parece que no es ninguna casualidad. Amazon es una de las empresas más ricas del mundo; por lo tanto, es uno de los candidatos principales para llevarse el resto de derechos que le hacen falta, ante a los que solo se interpone Saul Zaentz Co.

Aunque muchos pensaban que los derechos de El Señor de los Anillos los tenía Warner Media, Variety termina de aclarar la situación. Según han explicado, Warner Bros. solo posee parte de los derechos de la franquicia, y esto debido a que son propietarios de New Line Cinema. No obstante, Saul Zaentz Co. cree que, después de la inactividad de la franquicia bajo el paraguas de Warner, los derechos han vuelto a ser de su propiedad.

A finales del año pasado se cumplieron los 20 años de la saga cinematográfica de El Señor de los Anillos. A pesar de que la trilogía estuvo a punto de no existir debido a la dificultad y ambición del proyecto, acabó convirtiéndose en uno de los universos de fantasía más icónicos en la historia del cine.

Ahora, Amazon Prime se encuentra desarrollando su propia serie basada en el universo de Tolkien. Esta llega bajo el nombre de El Señor de los Anillos: Los anillos del poder, y se espera que llegue a Amazon Prime Video el próximo 2 de septiembre. Contará con un reparto conformado por Nazanin Boniadi, Cynthia Addai-Robinson, Lenny Henry, y mucho más.