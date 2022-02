Después de numerosos rumores rondando las próximas entregas de la franquicia Call of Duty, Activision ha decidido comentar al respecto. Ahora, mediante una llamada de prensa con Pat Kelly, una de las cabezas de Infinity Ward, Activision ha confirmado el desarrollo de dos nuevos proyectos.

Según ha confirmado Activision, uno de estos juegos será una secuela para Call of Duty: Modern Warfare (2019). Asimismo, la compañía también estaría trabajando en una nueva experiencia para Call of Duty: Warzone. Esta "nueva experiencia" descrita por Activision podría tratarse de una nueva entrega para el exitoso battle royale.

Así lo reporta la web Digital Trends, quien ha recopilado la información expuesta por Activision, así como también el famoso filtrador de videojuegos, CharlieINTEL. Según este último, tanto Modern Warfare II como Warzone 2 serán desarrollados en un nuevo motor gráfico. Asimismo, declaraciones en el blog oficial de Call of Duty describen que este salto permitirá una "evolución masiva del concepto battle royale" en Warzone 2.

Por otro lado, ambos juegos tendrían un desarrollo en conjunto, lo que permitirá que existan lazos de cierto tipo entre ellos. Se espera, a su vez, que este nuevo motor sea el indicado para producir los próximos juegos de Call of Duty que Activision tiene planeados para el futuro. Infinity Ward se encargará de desarrollar ambos juegos; por lo que el estudio actual de Warzone, Raven Software, será reemplazado por la nueva compañía.

Cuándo llegarán los nuevos Call of Duty

Todavía no se ha revelado una fecha para el lanzamiento de ninguno de estos nuevos títulos. No obstante, Call of Duty: Modern Warfare 2 apunta a tener una ventana de lanzamiento para otoño de 2022. Warzone 2, por su parte, ha permanecido más misterioso; aunque se espera que se lance en PS5, Xbox Series X/S y PC en algún punto de 2023.

El desarrollo de Warzone 2 ya se venía rumoreando desde hace un tiempo. La entrega actual parece estar sufriendo varios problemas y, según el analista Tom Henderson, Activision habría preferido desarrollar un nuevo título desde cero debido a los inconvenientes actuales. El medio Digital Trends arroja algo de luz al respecto, asegurando que uno de estos problemas tiene que ver con la falta de uniformidad en la experiencia del juego entre las distintas plataformas.

Uno de los problemas que ha tenido la comunidad desde el lanzamiento es la falta de un deslizador de campo de visión (FOV) para las consolas, una característica que ha estado presente en PC desde el primer día. Digital Trends

La propia Activision ha respondido a esta petición por parte de los usuarios. En su comunicado de prensa, la compañía explicó que "Añadir FOV en consola en Warzone crea importantes impactos en el rendimiento para los jugadores de consolas old-gen". No obstante, más adelante en las mismas declaraciones aseguran que "Nuestro objetivo es que Warzone sea una experiencia de rendimiento en todas las plataformas"; aunque no tengan pensado implementar un control para el campo de visión en consolas.