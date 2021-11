Después de algunos meses de espera y ansiedad, Xbox Cloud Gaming, conocido también como xCloud, ha llegado a las consolas Xbox. De esta forma, los usuarios ya no necesitan descargar un videojuego localmente, sino que pueden optar por jugarlo vía streaming con su suscripción Game Pass Ultimate. Sin embargo, no te emociones demasiado: en principio esta función se encuentra disponible solo para un número reducido de usuarios. Pero Microsoft promete que el resto de los jugadores en los países seleccionados tendrá acceso en las próximas semanas.

El soporte para Xbox Cloud Gaming en las Xbox Series X|S y Xbox One se anunció en agosto pasado. En ese entonces se dijo que la plataforma de streaming estaría disponible en las mencionadas consolas para la temporada de fiestas de fin de año, pero se han adelantado. Podemos decir que para los primeros afortunados en probar el servicio, la Navidad ha llegado anticipadamente este año.

Sabemos por ustedes que desean buscar y probar los juegos de Xbox Game Pass antes de instalarlos, y hoy habilitamos esa posibilidad. Ahora pueden descubrir muchos títulos diferentes rápidamente desde la nube, hasta que lleguen al que tal vez también deseen instalar [...]. Lo hemos creamos para que la experiencia sea rápida, fácil y una excelente manera de descubrir su próximo juego favorito mientras ahorran espacio en su disco duro para los juegos que planean jugar una y otra vez. Xbox, sobre Xbox Cloud Gaming

Desde Microsoft reconocen que instalar los juegos continúa siendo la experiencia insignia con las consolas Xbox, más allá de la practicidad de salvar capacidad de almacenamiento, o de sumarse a una partida multijugador sin necesidad de descargar un título. Tengamos en cuenta que Xbox Cloud Gaming limita la experiencia gráfica a una resolución de 1080p y a 60 cuadros por segundo.

Xbox Cloud Gaming abre un nuevo camino en las consolas Xbox

Quienes cuenten con una Xbox Series X|S posiblemente saquen mayor provecho de Xbox Cloud Gaming durante sesiones de juego casuales; o, como mencionamos anteriormente, cuando reciban la invitación a una partida multiplayer de un videojuego que aún no han instalado en la consola.

Pero en el caso de Xbox One la historia apunta a un aprovechamiento aún superior. No solo porque los usuarios tendrán la posibilidad de probar juegos exclusivos de Series X|S, sino porque xCloud le da vida nueva al dispositivo. Recordemos que se ha comprobado que algunos juegos se ejecutan mejor en Xbox One a través de Xbox Cloud Gaming, que utilizando el hardware local.

Cualquiera que sea el caso, las posibilidades del servicio de videojuegos en streaming de Microsoft son cada vez más impactantes. Según el anuncio oficial, Xbox Cloud Gaming llega a las consolas Xbox (aún como Beta) en 25 regiones, incluyendo a España y México, "con Brasil sumándose pronto".