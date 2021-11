Con el éxito que ha tenido Xbox Game Pass en años recientes, algunos se preguntan si realmente es un servicio sostenible a mediano y largo plazo. Estas dudas nacen porque Microsoft ha realizado compras significativas para impulsar el catálogo, pero el número de suscriptores y su precio actual no permiten, aparentemente, afrontar esos gastos. Pese a la incertidumbre que existe en relación a los números reales del servicio, desde la compañía aseguran que sí es sostenible.

En una entrevista con Axios con motivo del 20 aniversario de Xbox, Phil Spencer, máximo responsable de la división, aseguró que Xbox Game Pass es un producto que puede ser sostenible. Desde luego, son los números que ellos tienen a la mano son los que les permiten hacer esa afirmación. No obstante, la incertidumbre del público se mantendrá mientras los de Redmond no especifiquen el número de suscriptores que poseen en la actualidad.

Por otra parte, Phil Spencer dejó claro que, si bien Xbox Game Pass tienen un papel fundamental en el crecimiento de la plataforma, no es lo único a lo que le dedican atención:

"No es lo único [Game Pass] que está creciendo en Xbox. No es el único enfoque de la organización y, como un producto independiente, es muy sostenible tal como se encuentra hoy. Es sustentable. Sé que hay mucha gente a la que le gusta escribir que estamos quemando dinero en efectivo en este momento para obtener una mina de oro en el futuro. No. Game Pass es muy, muy sostenible en este momento, pues ya está establecido y sigue creciendo."

