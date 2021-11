Durante el evento de celebración por el 20 aniversario de Xbox, Microsoft anunció Power On The History of Xbox, una serie documental que repasará la historia de la plataforma desde su nacimiento en 2001 hasta la llegada de sus consolas más recientes, las Xbox Series X y Xbox Series S. Según los de Redmond, el material estará disponible a través de diversas plataformas de vídeo el próximo 13 de diciembre, aunque no especificaron los servicios.

Power On tendrá un total de 6 episodios, los cuales mostrarán momentos clave en los 20 años de historia de Xbox. Además, se ofrecerán entrevistas exclusivas con algunas de las personas que hicieron realidad el proyecto. Entre ellas se encuentran Robbie Bach, quien fuera el primer responsable de la división de videojuegos de Microsoft.

En el adelanto también se pudo ver a Seamus Blackley, "padre" de la primera Xbox. De hecho, en semanas recientes ha estado compartiendo datos interesantes sobre dicha consola. Entre ellos algunos bocetos conceptuales de un mando claramente inspirado en la espada de energía de Halo.

FPS Boost y Halo Infinite se unen a la fiesta

Más allá del documental, Microsoft aprovechó los reflectores de su evento para anunciar que 37 juegos de Xbox 360 y Xbox One se subieron al tren de FPS Boost. Esto les permitirá aumentar su tasa de fotogramas por segundo de forma considerable. Vale la pena mencionar que, de los juegos beneficiados, 11 de ellos están haciendo su debut en la biblioteca retrocompatible. F.E.A.R., Nier y Star Wars: The Clone Wars son algunos de los recién añadidos.

Sin embargo, la gran sorpresa del evento fue que el multijugador de Halo Infinite ya se encuentra disponible desde hoy mismo en Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y PC. Por el momento, eso sí, se encuentra en fase beta, aunque los jugadores podrán mantener todo su progreso para la versión final. Otro punto importante es que todos los mapas están disponibles desde ahora y puedes comenzar a desbloquear los ítems del primer Pase de Batalla, cuyo nombre es Heroes of Reach —basado en Halo Reach—.