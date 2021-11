Después de la gran sorpresa que hubo en la escena poscréditos del episodio “Quatervois” (2x05) de The Walking Dead: World Beyond (Scott M. Gimple y Matthew Negrete, desde 2020), que profundizaba en su esencia como spin-off con un crossover definitivo con la serie madre (Frank Darabont y Angela Kang, desde 2010), los espectadores estarían expectantes por saber si en “Who Are You?” (2x06) querrían revelarnos algún tipo de información sobre el paradero actual del añorado Rick Grimes (Andrew Lincoln).

Pero lo que nos brindan de entrada, antes de los títulos, es un flashback engañoso, que los primeros segundos nos hace pensar que el doctor Leopold Bennett (Joe Holt) y compañía han conseguido largarse de las instalaciones de la República Cívica Militar y que su colega, la enigmática doctora Lyla Bellshaw (Natalie Gold), ha consentido en unirse a su plan de escape. Pero enseguida nos percatamos de que ni por asomo; y de que tal vez deseen ahondar en la relación de ambos personajes de The Walking Dead: World Beyond.

De la aridez dramática a animar un poco el cotarro

AMC

Pero se trata de una suposición ingenua por nuestra parte. Después de que los protagonistas tomen decisiones sobre el modo en que deben proceder tras estar al tanto de la información intervenida por Jennifer “Huck” Mallick (Annet Mahendru) en “Quatervois”, entendemos que ese flashback sirve para revelarles la implicación de Lyla Bellshaw en las oscuras maquinaciones genocidas de la República Cívica Militar; a la espera de una explicación satisfactoria.

Lo que sigue son maniobras narrativas para mover las piezas en el tablero, desarrollando las distintas actitudes de los personajes ante lo que afrontan, las cuentas pendientes, las insidiosas dudas sobre las lealtades y alguna oposición mezquina pero no insólita. De nuevo, terreno dramáticamente árido, lo menos interesante en la escritura del editor ejecutivo de la historia Rohit Kumar (Por trece razones), que ya había firmado en The Walking Dead: World Beyond el guion de “Madman Across the Water” (1x05).

Sin embargo, un enfrentamiento impertinente al que no le falta coherencia si hablamos del carácter de Iris Bennett (Aliyah Royale) y una conversación inmediata animan el cotarro dirigido por Heather Cappiello (Fear the Walking Dead), que repite tras las cámaras después del mencionado “Quatervois”. Y nuestra intriga se centra en cómo llegaron a detener a Silas Plaskett (Hal Cumpston) y el temor de que, en cualquier momento, los pillen a todos con las manos en la masa y tengan que responder ante Jadis o Anne Stokes (Pollyanna McIntosh).

Un monólogo inesperadamente efectivo en ‘The Walking Dead: World Beyond’

AMC

Pero lo más sustancioso de este capítulo de The Walking Dead: World Beyond viene sin que lo intuyamos y nos lo brinda la Lyla Bellshaw de (The Leftovers). No constituye más que otro de los relatos terribles sobre el sufrimiento y la pérdida durante el derrumbe del apocalipsis zombi; pero el exigente primer plano de la actriz y su labor interpretativa en el trance de la confesión personal de la doctora resultan muy efectivos. Y así comprendemos sus motivaciones.

Por extraño que pueda parecer, este breve monólogo acerca de unos hechos que nos han contado un buen número de veces con las variaciones respectivas nos atrapa más, caray, que el resumen de la suboficial Stokes sobre su experiencia como líder de los Carroñeros en The Walking Dead, su propósito trascendental entonces y ahora y “lo muy valioso” que le entregó a la República Cívica Militar a cambio de su acceso a la seguridad codiciada de tan peligrosa organización. Y también en mayor grado que la mística siguiente y hasta la sangre que salpica al final.