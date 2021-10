‘Welcome to the Blumhouse’ regresa con nuevas historias: ‘The Manor’ de Axelle Carolyn, terror sin el poder de cautivar

La colección de cine de terror 'Welcome to the Blumhouse' añade un nuevo título con 'The Manor' de Axelle Carolyn. Se trata de una revisión al horror folk británico que con menos premura y un guion más solido podría haber resultado sorprendente. Pero en realidad la película va de un lado a otro en medio de escenas sin sentido y una velada sensación de confusión. Al final, Manor no es otra cosa que una fallida mirada al miedo, apegada más de la cuenta a la fórmula Blumhouse.