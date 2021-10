El eje del Samsung Galaxy Unpacked de este miércoles ha sido la personalización. La compañía surcoreana no ha dado a conocer nuevos dispositivos, pero ha presentado su experiencia "Bespoke" para el Galaxy Z Flip 3 y una edición especial Maison Kitsuné para los Galaxy Watch 4 y Buds 2.

Samsung había anticipado en la invitación que el evento estaría relacionado a maneras "únicas y coloridas" de reflejar la personalidad de los usuarios. Y, precisamente, así ha sido. El nuevo Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition ofrece la posibilidad de que los clientes creen un dispositivo con estilo propio.

Personalizar el Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition será tan sencillo como ingresar en el Bespoke Studio dentro de la web de Samsung. Este permitirá elegir diferentes colores tanto para la parte frontal como para la trasera del terminal (azul, amarillo, rosa, blanco y negro) y para su bisagra (negro o plata).

Crédito: Samsung

La web de personalización también permitirá ver una imagen 360º del Galaxy Z Flip 3 y descargar imágenes del diseño. Una vez realizado el pedido, Samsung hará el smartphone "a medida". Además, podrán ser modificados más adelante nuevamente con el servicio Bespoke Upgrade Care que tendrá un costo adicional.

La personalización de Samsung va más allá del Galaxy Z Flip 3

Samsung también ha presentado una edición especial del Galaxy Watch 4 y y los Buds 2. El logo del zorro y el estilo de la Maison Kitsuné podrán podrán sumergirse por completo en el diseño de estos wearables y así brindar una personalidad elegante y divertida.

Al igual que con el Galaxy Z Flip 3, los clientes del Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition podrán personalizar completamente su smartwatch en el Bespoke Studio. Samsung permitirá elegir entre varios diseños prestablecidos en color Moonrock Beige y añadir correas adicionales.

Los Galaxy Buds2 Maison Kitsuné Edition también estarán disponibles en color Moonrock Beige. Estos contarán con el logo de la cabeza del zorro. El auricular derecho presenta la cabeza del zorro, mientras que el izquierdo muestra su cola. También estarán disponibles en la web de Samsung.

El Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition costará 1.099 dólares, es decir, 100 dólares más caro que la versión estándar. Los Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition costarán 249,99 dólares (100 dólares más que el estándar). El precio del Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition de 40 mm será de 399,99 dólares.

No obstante, los productos especiales anunciados hoy por Samsung se encontrarán disponibles en mercados seleccionados. Todo parece indicar que también arribarán a España, aunque no hay una fecha definida aún y, por consecuencia, no se han dado a conocer los precios en euros.