HBO Max llegará a España el próximo 26 de octubre, y pese a que ya conocíamos la fecha de lanzamiento, quedaban muchas dudas pendientes. Entre ellas, el precio. Tal como ha confirmado la compañía, será una gran noticia para los usuarios, puesto que HBO no subirá el precio cuando pase a ser HBO Max en España en las próximas semanas. Se mantendrá en 8.99 euros.

De esta forma, el servicio de streaming, que cambia a Max en varios países del norte de Europa, en España y Andorra, mantendrá la estructura de precios actual y sumará todo el contenido de Max a su catálogo, incluyendo algunas de las mejores series y películas de Warner y la llegada al streaming de los estrenos de cines 45 días después.

Además, muchas de grandes series, como The OC y otras grandes películas de Warner pasarán a estar disponibles en HBO. Además, la app pasará a ser la misma que se utiliza en otras regiones, mucho mejor en el apartado técnico y visual, comparada con la que el servicio usa actualmente en España, bastante deficiente. Esto incluye soporte para 4K y Dolby Atmos.

HBO Max en España: mismo precio y con 'House of the Dragon' en 2022

HBO Max estrenará en exclusiva, como no podía ser de otra forma, el spin-off de Juego de Tronos, 'House of the Dragon' que acaba de estrenar su primer teaser tráiler con contenido inédito tanto de la serie como de sus protagonistas, en tanto que hasta ahora solo habíamos visto algunas imágenes filtradas.

Aunque House of the Dragon está llamada a ser uno de los platos fuertnes de la serie, lo cierto es que los contenidos de cine que llegará a Max sobre pasan casi cualquier cosa que ofrecen el resto de servicios de streaming: The Matrix, Dune, Batman... todos los grandes estrenos de Warner estarán disponibles en HBO Max apenas un mes y medio tras su paso por los cines de todo el mundo. Se trata de un valor añadido sin precedentes.

También estrenará otros contenidos exclusivos Todo lo otro, el documental Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof, Venga Juan, ¡García! y Sin novedad. Además trendrá disponibles todos los contenidos de DC, Cartoon Network y Warner Bros, por lo que es bastante probable