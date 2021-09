The Matrix Resurrections, la cuarta película de una de las franquicias más famosas (e importantes) dentro del cine contemporáneo, traerá noticias este próximo jueves. ¿Qué pasará ese día? Se estrenará el primer tráiler del film protagonizado por Keanu Reeves. Desde el anuncio de la producción, hace ya unos meses, la expectativa en relación con la cuarta entrega de The Matrix ha ido creciendo de forma sostenida.

El primer tráiler, sobre el cual ya se tiene algunas imágenes en un teaser interactivo (que tratamos más adelante), fue confirmado por Warner Bros. Pictures. La compañía publicó en su perfil de YouTube el anuncio, haciendo uso de una de las referencias más importantes dentro del Universo The Matrix: las píldoras azul y roja que dieron sentido al relato de Neo dentro de la producción que combina acción y ciencia ficción.

El avance es sobrio pero efectivo; lo suficiente como para generar aún más expectativa en relación con cuanto se podrá ver en el primer avance sobre The Matrix Resurrections. Estos adelantos llegan a poco más de tres meses para el estreno de la película, programado para el 22 de diciembre de este año.

The Matrix Resurrections, "La elección es tuya"

El primer adelanto propuesto por Warner Bros. Pictures viene acompañado de varias sorpresas. La primera de ellas, por supuesto, es la fecha de estreno del tráiler. La segunda son una serie de imágenes que los espectadores pueden ir desbloqueando a través de una plataforma interactiva. Por tanto, este anuncio también viene acompañado de un teaser sobre The Matrix Resurrections.

A esa plataforma se puede acceder a través del portal La elección es tuya. Como en su momento hiciera Morfeo con Neo, al espectador se le proponen dos opciones en forma de pastillas. Una azul y una roja. Cuando se clickea sobre una u otra, se activa una secuencia de imágenes que sugieren una inmersión en el universo The Matrix. ¿El detalle? Esas imágenes muestran parte del tráiler de The Matrix Resurrections.

Como si esa dinámica no fuera suficiente, la web se adapta según el horario de ingreso del visitante. Entonces, comienzan los juegos en relación con la narrativa y esta experiencia interactiva cuando el narrador dice que el resto "son trucos de la mente" o puede no ser la realidad que se vive (y el espectador observa). A la sucesión de imágenes nuevas comienzan a sumarse distintos meses.

La dinámica se vuelve un poco adictiva cuando, de forma progresiva, entre uno y otro ingreso se actualizan las imágenes. Si bien se mantiene una base, porque no se trata de compartir todo el tráiler de The Matrix Resurrections ahora, sí hay una serie de secuencias que se incorporan una y otra vez.

¿Qué muestra el teaser?

De forma inmediata, lo más sorprendente es la aparición de Neo, sobre quien no se supo más luego de The Matrix Revolutions. El personaje interpretado por Keanu Reeves aparece con el cabello largo y, al menos durante una parte del relato, sin cicatrices en los ojos. A juzgar por cuanto se puede interpretar en este avance, Neo volverá a enfrentarse con fantasmas del pasado.

Esta vez, ese fantasma podría estar personificado en Jonathan Groff (Mindhunter), quien aparece en una de las imágenes. Quizá sea él quien ocupe el rol del "nuevo agente Smith" o interprete a otro villano dentro de la narrativa de The Matrix Resurrections. Es Jonathan Groff quien narra los hechos cuando se toma la píldora azul. Así que, de entrada, se puede intuir que su rol dentro de la producción será clave.

En esa versión de los acontecimientos, Neo parece encontrarse de nuevo con Trinity. Aunque el avance no detalle mucho más al respecto, cuando sus manos se separan podría ser una invitación a imaginar que su relación ya no está en el punto en el que la dejaron. Además de acción, explosiones y imágenes que con un valor estético poderoso, resta esperar hasta el próximo jueves para conocer más en el primer tráiler de The Matrix Resurrections.