Aunque actualmente los reflectores del cine están sobre películas como Spider-Man: No Way Home, Dune o The Matrix 4, por ser las más próximas a estrenarse, 2022 también nos espera con grandes producciones. Una de las más esperadas es, por supuesto, The Batman. Esta semana, durante la CinemaCon 2021, Warner y DC mostraron un nuevo avance ante miembros de la prensa y directivos, sin embargo, los detalles del mismo ya están circulando en internet.

Un asunto curioso de la CinemaCon es que, aunque los asistentes tienen prohibido grabar las presentaciones, no hay restricciones para hablar sobre lo que pudieron ver. Hace algunos días, por ejemplo, se reveló una breve descripción sobre el primer tráiler de The Matrix 4, que también pertenece a Warner. En el caso del avance de The Batman, según ComicBook, no solo se mostraron escenas completamente nuevas, también incluyeron comentarios interesantes de Robert Pattinson y Matt Reeves.

Respecto a las secuencias, el citado medio describe que finalmente se pudo ver a Andy Serkis como Alfred. Además, describen momentos en los que Batman golpea con fiereza a delincuentes, además de usar diferentes armas para vencerlos. En otras escenas reina el caos en Ciudad Gótica, en la que claramente predomina una atmósfera oscura. En el primer tráiler de The Batman ya pudimos ver que Bruce Wayne no se tocará el corazón con sus oponentes. Sobre este tema, Robert Pattinson dijo que su personaje está "desahogando su rabia".

Lo anterior es importante porque nos anticipa una versión de Batman que, quizá, está desquitando sus dificultades personales a través del traje del murciélago. De hecho, el propio Pattinson asegura que esta variante de Batman es muy diferente al que hemos visto en otras adaptaciones. Esas diferencias también van a reflejarse en la ambientación, según Matt Reeves. El director ya había mencionado con anterioridad que su intención era plasmar una ciudad sumergida en la corrupción.

La Ciudad Gótica de The Batman

En el DC Fandom de 2020, Reeves expresó que la historia de corrupción de Ciudad Gótica tendrá una influencia importante en la narrativa de The Batman. "Quería que se sintiera como una ciudad estadounidense en la que nunca has estado. Me refiero a otras iteraciones. La de Burton tenía sets muy teatrales con hermosos decorados, y Nolan tenía la versión que creó en Batman Begins, que eran partes de Chicago y partes de Pittsburgh. Y lo que estamos tratando de hacer es crear una versión de Gótica que no se ha visto antes".

Es muy probable que Warner libere un nuevo tráiler de The Batman en cuestión de semanas; la fecha de estreno sigue programada para el 4 de marzo de 2022. El reparto, como seguramente sabes, presume grandes nombres: Robert Pattinson (Batman), Paul Dano (Acertijo), Colin Farrell (Pingüino) Zoë Kravitz (Catwoman), Jeffrey Wright (Comisario Gordon), Andy Serkis (Alfred) y John Turturro (Carmine Falcone).