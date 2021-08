Sin duda, Dune es uno de los largometrajes más esperados para el segundo semestre del año. Hemos visto varios avances y la producción liderada por Denis Villeneuve ha revelado algunos detalles clave previo a su estreno el próximo 17 de septiembre en España (22 de octubre en Latinoamérica). Sin embargo, uno de los pocos datos que todavía quedaban pendiente era su duración. Hoy, gracias al medio francés La Presse, finalmente sabemos cuánto durará Dune.

De acuerdo al citado medio, Dune tendrá una duración de 155 minutos, lo que equivale a 2 horas y 35 minutos. Sí, es más larga que la adaptación de David Lynch que vio la luz durante 1984 (137 minutos). Sin embargo, también es cierto que dura ligeramente menos que Blade Runner 2049 (163 minutes), el largometraje más reciente de Denis Villeneuve antes de Dune.

Si bien es un filme largo respecto al promedio, la adaptación no puede escatimar tiempo si realmente pretende ser fiel a la novela de Frank Herbert. No debemos olvidar, además, que el plan de Warner Bros. y Denis Villeneuve es que Dune se divida en dos películas. Por consiguiente, si no has tenido la oportunidad de leer el libro, es mejor que te vayas preparando para ver un final inconcluso.

Y hablando de la segunda parte, esta semana Denis Villeneuve se pronunció sobre la misma, afirmando que Dune: Parte 2 todavía no está 100% garantizada. El motivo, como seguramente intuyes, tiene que ver con la incertidumbre que rodea al cine en la actualidad. El repunte de contagios de COVID-19, ocasionados principalmente por la variante Delta, volvió a generar dudas sobre el resurgir del cine.

Es posible, entonces, que Dune se sume a los múltiples fracasos en taquilla, entre los cuales podemos encontrar otros blockbusters como Viuda Negra y El escuadrón suicida. Pese a lo anterior, Villeneuve y Warner están confiados en que la continuación siga adelante. En estos momentos, solo un desastre económico mayúsculo podría frenar la existencia de Dune: Parte 2.

"Se necesitaría una un resultado realmente malo en la taquilla para no tener Dune: Parte 2, porque les encanta la película [a Warner]. Están orgullosos de ella, quieren que la película avance. Entonces, soy muy optimista", declaró el director a Total Film.