Luego de la filtración inicial, el tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) finalmente sí fue compartido por Sony. Aunque el avance deja muchas pistas la producción, que será estrenada el próximo 17 de diciembre, aún hay aspectos pendientes a resolver. Tiene sentido: es sólo un avance y estos no están orientados a mostrar más de lo necesario. Sin embargo, conviene revisarlo a detalle para reconocer algunas cuestiones.

Spider-Man: No Way Home es la tercera película del personaje interpretado, en esta ocasión -¿o deberíamos decir universo?- por Tom Holland. Antes de él, el rol fue ocupado por Tobey Maguire y Andrew Garfield que, al parecer, serán integrados en la próxima película del arácnido. Con el recurso del multiverso mediante, no sólo tendría sentido su presencia, sino que, también, dejaría satisfecho a buena parte de los seguidores (si no a todos).

En el caso del Peter Parker interpretado por Tom Holland, su situación luego de Spider-Man: Far From Home quedó en una suerte de limbo. Luego de ser expuesto por Mysterio, la cantidad de posibilidades que se abrieron en términos narrativos dan pie a casi cualquier teoría. Sin embargo, visto el tráiler de Spider-Man: No Hay Home, hay cosas pendientes por aclarar (y otras que se pueden confirmar)

El tráiler de Spider-Man: No Way Home:

algunas conclusiones

Peter Parker está en problemas y necesitará, al menos, a un abogado y alDoctor Strange (Benedict Cumberbatch) para intentar salir de un aprieto que lo compromete tanto de forma personal como heróica. Algunas de las certezas que dejó el tráiler de Spider-Man: No Way Home son:

El Multiverso

Era el rumor más sólido, visto lo ocurrido en WandaVision (Matt Shakman) y Loki (Kate Herron, 2021), poco a poco el Universo Cinematográfico de Marvel pierde su estabilidad. En esta ocasión, ocurrirá porque Peter Parker buscará apoyo en Doctor Strange y terminará interfiriendo en el hechizo que el Hechicero Supremo realiza. ¿El resultado? Todo se sale de control.

El propio Doctor Strange explica: “Alteramos la estabilidad espacio-tiempo. El multiverso es un concepto sobre cual sabemos, alarmantemente, muy poco”. El tráiler abunda en referencias a múltiples lugares y realidades alterándose, mientras Strange y Parker se encuentran en distintas situaciones a través del avance.

Los trajes de Spider-Man

La alteración de las realidades puede servir para explicar por qué Peter Parker usa, al menos, tres trajes. El primero de ellos es que tenía al final de Spider-Man: Far From Home. Luego aparecen dos más: un traje negro, que había sido filtrado hace unos meses, y el Iron Spider con el que, como recuerda Doctor Strange en el tráiler, Peter Parker ayudó a salvar el universo en Avengers: Endgame (Anthony y Joe Russo (2019).

Peter Parker aparece utilizándolos en distintos contextos. Por tanto, se entiende que la urgencia de uno y otro se adapta a la complejidad de la situación que, en este caso, parece estar relacionada con el adversario de turno o, quizá, se trate de los adversarios de turno. El tráiler de Spider-Man: No Way Home sugirió unos y presentó de forma explícita a otros villanos.

Los villanos de Spider-Man: No Way Home

El tráiler ofrece una secuencia en la que se hacen distintas referencias a varios de los villanos aparecidos en las distintas sagas de las películas. Lo más evidentes son:

Electro

Jamie Foxx interpretó a Electro en The Amazing Spider-Man 2. En el tráiler de Spider-man: No Way Home no apareció de forma explícita pero el actor ya había sido confirmado en el rol.

Duende verde

Las calabazas explosivas y el mensaje “Ten cuidado con lo que deseas, Parker” es lo suficientemente explícito como para anticipar que el Duende Verde también estará en Spider-Man: No Way Home. Se espera que, como Jamie Foxx, Willem Dafoe retome el personaje al que ya dio vida en Spider-Man (Sam Raimi, 2002).

Doctor Octopus

El tráiler sí mostró de forma explícita a Alfred Molina actuando, de nuevo, como el Doctor Octopus. Este personaje, en particular, es considerado como el mejor villano dentro de todas las películas de Spider-Man realizadas hasta el momento. Por tanto, rescatarlo de Spider-Man 2 (Sam Raimi, 2004) tiene sentido desde esa perspectiva, además del valor agregado que implica un actor de la categoría de Alfred Molina.

El tráiler de Spider-Man: No Way Home también hizo posibles referencias a Lagarto y Sandman (Hombre Arena), pero no resultan tan evidentes como las anteriores. Así que, de momento, sólo los reconocemos como una posibilidad de tantas.

Las dudas sobre Spider-Man: No Way Home

El tráiler de Spider-Man: No Way Home también dejó una serie de incógnitas sobre la mesa. Tiene sentido porque, por supuesto, la producción no está obligada a aclararlas en este momento. Para eso habrá que esperar al estreno. Pero se pueden revisar algunas de ellas.

La relación entre Doctor Strange y Peter Parker

En teoría, Strange emerge como Tony Stark en su momento: una suerte de mentor. Eso se confirma a través de las primeras secuelas. Sin embargo, luego hay una serie de imágenes que invitan a pensar que entre ellos puede haber alguna tensión.

Matt Murdock, ¿estará o no?

Durante un par de secuencias, aparece alguien que podría ser Matt Murdock (Daredevil). Esta es una de las apariciones más comentadas en relación con la película. Su incorporación, desde un punto de vista narrativo, tendría todo el sentido porque Peter Parker necesita un abogado.

Pero las imágenes no aclaran mucho en relación con quién es ese personaje. En el tráiler aparece un cartel con la palabra “Devil”, algo que podría interpretarse como un guiño o referencia a Daredevil. Pero, de momento, no hay nada claro al respecto.

Andrew Garfield y Tobey Maguire

La apertura del Multiverso sería la justificación adecuada para traer de vuelta a Andrew Garfield y Tobey Maguire, los actores que interpretaron a Spider-Man en las sagas previas a la de Tom Holland. En este primer avance de Spider-Man: No Way Home ninguno de los predecesores de Holland aparece.

Sin embargo, teniendo en cuenta la cantidad de villanos y que Doctor Octopus reconoce a un Peter Parker al final del tráiler, es válido sospechar que sí, al final terminarán integrándose las tres versiones del Hombre Araña que han sido adaptadas. De otra forma, ¿cómo conocería quién es el Spider-Man de otra realidad? El suyo es el encuentro con Tobey Maguire.