En las últimas horas, en diversos rincones de internet ha comenzado a circular el supuesto primer tráiler de Spider-Man: No Way Home, una de las películas más esperadas de 2021. Evidentemente, estamos ante una filtración, una que ha desatado la locura en todo internet. Es importante mencionar, sin embargo, que el material se encuentra en una calidad muy baja. Aparentemente, el software de edición que usa Marvel fue grabado con un smartphone. Este vídeo, a su vez, fue capturado por otro dispositivo.

Otro punto que debemos aclarar es que el tráiler todavía no está 100% terminado. De hecho, se puede apreciar la ausencia de efectos especiales. Pese a los inconvenientes descritos anteriormente, no es complicado identificar que, en efecto, la filtración pertenece a un avance sin terminar de Spider-Man: No Way Home. Ninguna de sus escenas se han visto en anteriores películas del arácnido, tampoco en otras producciones del Universo Cinematográfico de Marvel.

El tráiler, por ejemplo, nos deja ver a Doctor Strange, de quien se ha rumoreado su participación en Spider-Man: No Way Home desde hace meses. Incluso un set de Lego —también filtrado— anticipó su presencia recientemente. Pero, sin duda, el mejor momento del avance llega al final, cuando el Doctor Octopus de Alfred Molina hace acto de presencia. A menos que vivas en una cueva, seguramente sabes que el propio actor confirmó su regreso en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Puedes ver el vídeo de Spider-Man: No Way Home a continuación. No obstante, toma en cuenta que Marvel y Sony Pictures moverán su maquinaria para desaparecer la filtración tan pronto como sea posible. Por consiguiente, es posible que ya lo hayan eliminado cuando estés leyendo esta publicación:

He aquí el trailer filtrado de #SpiderManNoWayHome donde podemos ver las consecuencias del vídeo de Mysterio en la vida de Peter, así como a Dr. Strange, los posibles rayos de Electro, una granada del Duende Verde de Tobey Maguire y por supuesto al Dr. Octopus.Diciembre llega ya. pic.twitter.com/x45ZVxTI58 — NightwingDT (@DtNightwing) August 22, 2021

Es un hecho que el multiverso será clave en Spider-Man: No Way Home. Además del Doctor Octopus, los fans han logrado identificar un par de referencias que apuntan a villanos de otros universos. Por ejemplo, el poder de energía de Elektro (Jamie Foxx) o la granada del Duende Verde (Willem Dafoe). Igualmente hay una secuencia en la que Spider-Man y Doctor Strange parecen viajar entre universos. Eso sí, de momento no hay rastro alguno de Tobey Maguire o Andrew Garfield.

Tras lo sucedido, es posible que el tráiler oficial de Spider-Man: No Way Home vea la luz en cuestión de semanas —o días—. Recuerda que su estreno está programado para el 22 de diciembre de 2021.