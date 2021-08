Después de la filtración ocurrida durante el fin de semana, Marvel Studios finalmente compartió el esperado primer tráiler de Spider-Man: No Way Home. Se trata, evidentemente, de uno de los largometrajes más esperados del Universo Cinematográfico de Marvel. No solo por ser el tercer filme del superhéroe arácnido, sino también por la inmensa cantidad de rumores que lo rodean desde al año anterior. Debes saber que, al menos en este primer adelanto, se confirma la presencia de Doctor Strange y de villanos de otros universos.

Tal como se sospechaba, Spider-Man: No Way Home inicia inmediatamente después de Spider-Man: Far From Home, cuando el mundo entero conoce la verdadera identidad de Spider-Man tras la inesperada revelación de Mysterio. Evidentemente, Peter Parker está metido en un verdadero problema, un problema que también está afectando a sus amigos más cercanos y familiares. Ante tal complicación, Peter decide acudir con Doctor Strange para buscar ayuda.

El hechicero, además de tender su mano al joven superhéroe para apoyarlo en su dificultad, aparentemente se convertirá en su nuevo mentor; un lugar que antes ocupaba Tony Stark. Por lo que vemos en el tráiler de Spider-Man: No Way Home, la solución de Doctor Strange para que el mundo "olvide" la identidad de Spider-Man involucra un hechizo tan complejo como peligroso. Desafortunadamente, el proceso no sale conforme a lo planeado y abren la puerta al Multiverso.

Por más sorprendente que parezca, Marvel no ha ocultado el hecho de que Peter Parker se enfrentará a villanos de otros universos en Spider-Man: No Way Home. Se observa claramente la granada del Duende Verde interpretado por Willem Dafoe, sin olvidar el poder de energía que seguramente proviene del Electro de Jamie Foxx. Y la cereza del pastel: el regreso de Alfred Molina como el Doctor Octopus. Eso sí, rejuvenecido gracias al CGI (gráficos generados por ordenador).

Ahora bien, si estabas esperando la aparición de los personajes de Tobey Maguire y Andrew Garfield, será mejor que sigas siendo paciente. No hay rastro de ellos en el tráiler, aunque la presencia de antiguos antagonistas nos hace suponer que ellos también participarán en Spider-Man: No Way Home. El último punto a destacar del tráiler es que Marvel mantiene la fecha de estreno: 17 de diciembre de 2021. Las nuevas oleadas de contagios no han alterado los planes de la productora, por el momento...