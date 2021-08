La última vez que Daredevil formó parte de la saga de películas de Marvel fue en el año 2003. Lo interpretó el actor Ben Affleck. La producción no tuvo mayor trascendencia y, de hecho, no se considera parte del actual Universo Cinematográfico de Marvel. Puede que, incluso, que pasara sin pena ni gloria motivase aún más un reclamo constante dentro de los seguidores: ¿por qué Daredevil no tiene una mejor producción?

Desde entonces, y a medida que la mitología de Mavel fue desarrollándose en la gran pantalla, las peticiones y rumores sobre el regreso de Daredevil al cine suelen ir y venir sin que termine de materializarse (o confirmarse) su participación en un proyecto, bien sea en forma de cameo o teniendo su propia producción. Sin embargo, Netflix, quizá consciente de ese vacío, sí abordó el caso del personaje.

Lo hizo a través de una serie de tres temporadas. La primera fue reconocida, la segunda cuestionada y la tercera, de nuevo, bien estimada. No hubo cuarta. Mientras tanto, los diversos personajes del Universo Cinematográfico de Marvel siguieron avanzando en sus respectivas líneas narrativas. Por tanto, de forma indirecta, también siguieron motivando especulaciones en relación con Daredevil. El último en propiciarlas fue Spider-Man.

Daredevil: un personaje pendiente del Universo Cinematográfico de Marvel

La inclusión de cada personaje dentro de una producción implica una serie de negociaciones, derechos y dinero que suele escapar de las discusiones. Esto quizá ocurra porque, así como no se mencionan, también suelen ser bien retribuidas las nuevas incorporaciones: cada película de Marvel suele generar buenas retribuciones en taquilla.

En este contexto, se suma otro detalle en relación con Daredevil: Netflix ofreció una adaptación sólida del personaje. Charlie Cox tomó el rol de Matt Murdock desde 2015, haciendo una actuación con la que parece estará asociado por el resto de sus días. Entonces, el escenario de la perspectiva del fanático es bastante cercano a este: hay un vacio, hay un actor con el cual empatizan, con una narrativa que está fresca en el imaginario, y está la oportunidad desde el punto de vista del argumento.

Sin embargo, aún no se confirma su inclusión dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Tampoco se paran los rumores en relación con Spider-man: No way Home, que será estrenada a finales de año.

¿Por qué tiene sentido la inclusión de Daredevil?

Matt Murdock apareció por primera vez en su cómic homónimo en 1964. El personaje fue conceptualizado por Stan Lee y dibujado por Bill Everett, con algunos aportes de Jack Birby durante el proceso de desarrollo. Murdock, criado durante parte de su infancia por un padre boxeador y con una reputación turbia, queda huérfano a temprana edad.

A esto se suma otro detalle: Murdock perdió la vista durante un accidente. Su sentido se trastocó de manera significativa y, en cambio, logró potenciar otros. Por eso puede oír y percibir cuestiones mucho antes que otras personas. Influenciado por el recuerdo de su padre, Murdock siente una debilidad importante hacia la violencia. Esto último se trató de forma más profunda en la serie de Netflix, construyendo un personaje que está en constante tensión entre su tendencia agresiva, la religión y la ley.

Ese último aspecto es clave porque Matt Murdock es abogado. Los casos que no puede resolver de forma legal y que "deberían tener otro tipo de resolución", él los toma de manera personal y decide intervenir a través de su alter ego, Daredevil. En este punto, de momento, el único personaje que se encuentra en un entramado que puede derivar en consecuencias legales dentro del Universo Cinematográfico es Spider-Man. ¿Quién puede defender a un superhéroe? Otro superhéroe.

El caso Spider-Man

Durante Spider-Man: Lejos de casa (Jon Watts, 2019), el protagonista queda expuesto hasta un punto que, quizá, podría llevarlo ante un tribunal. La libertad en relación con los superhéroes sigue siendo un tema pendiente de Marvel, aún sin una suerte de reglamentación clara en relación con su accionar, más allá de los sucesos de Capitán América: Civil War.

En caso de que Peter Parker deba requerir ayuda legal, surge la opción Matt Murdock. Esa es la teoría más clara en relación con una posible inclusión. Sin embargo, guion mediante, no se descarta alguna otra vuelta. Hay recordar que los derechos del personaje eran llevados por Netflix hasta hace poco. Por tanto, Marvel puede volver sobre el personaje e incorporarlo a su narrativa en caso de que lo considere.

Su doble rol, como abogado y superhéroe, ofrece una variedad de posibilidades narrativas que podrían ser incorporadas en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, resta esperar a falta de alguna confirmación al respecto, y teniendo en cuenta que el tráiler de Spider-Man: No Way Home, la película en la que se rumora que aparecerá Daredevil, aún no sale.

El caso Hawkeye

Disney y Marvel trabajan en otra miniserie sobre uno de los personajes clave del Universo Cinematográfico de Marvel, Hawkeye. En ella está confirmada la participación de Yelena Belova, incorporada a la narrativa a través de Viuda Negra. La serie también podría dar pie a que Daredevil tenga aún más espacio, si termina apareciendo en Spider-Man: No Way Home.

Esa es la interpretación que hacen en CBR en relación con el personaje. Daredevil encarna a uno de los héroes más humanos de Marvel, ya que no cuenta con súper poderes ni habilidades descomunales. En eso se parece a Hawkeye. Por tanto, Matt Murdock, a quien además se le suman una serie de conflictos internos, podría ser quien reemplace a este personaje dentro de Los Vengadores si es incluído dentro del relato cinematográfico.