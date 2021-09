En el mundo de los móviles económicos, Xiaomi es el rey. Nadie puede competir con ellos en lo que a relación calidad-precio se refiere –excepto Realme en ciertas ocasiones–. Y los nuevos Xiaomi 11T y Xiaomi 11T Pro, presentados oficialmente mediante un evento online, son una nueva prueba de ello.

Estos dos teléfonos, que llegan al mercado por 499 y 649 euros, respectivamente, tienen un hardware equivalente a los de alta gama en muchos aspectos. Y, salvo por el Realme GT 5G, nadie puede competir en estos momentos con esta oferta.

Estas son las especificaciones técnicas tanto del Xiaomi 11T como del Xiaomi 11T Pro:

Xiaomi 11T Xiaomi 11T Pro Procesador MediaTek Dimensity 1200 Ultra Snapdragon 888 Memoria RAM 8 GB 8 GB Almacenamiento 128 GB / 256 GB 128 GB / 256 GB Pantalla Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con 120 Hz, tasa de muestreo táctil de 480 Hz, resolución FHD+, HDR10+ y un brillo máximo de 800 nits. Está recubierta con Gorilla Glass Victus. Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con 120 Hz, tasa de muestreo táctil de 480 Hz, resolución FHD+, HDR10+ y un brillo máximo de 800 nits. Está recubierta con Gorilla Glass Victus. Batería 5.000 mAh 5.000 mAh Velocidad de carga Hasta 67 W. En 36 minutos se carga por completo. Hasta 120 W. En 5 minutos, obtienes el 42% de carga. En 17 minutos se carga por completo. Conectividad 5G, Bluetooth 5.2, NFC y Wi-Fi 6 5G, Bluetooth 5.2, NFC y Wi-Fi 6 Cámaras posteriores Cámara principal de 108 megapíxeles (f/1,75, EIS y píxeles de 2,1 micras combinando los 9 en 1); cámara grna angular de 8 megapíxeles (f/1,1 y 120 grados de campo de visión); cámara telemacro de dos aumentos y 5 megapíxeles (f/2,4). Cámara principal de 108 megapíxeles (f/1,75, EIS y píxeles de 2,1 micras combinando los 9 en 1); cámara grna angular de 8 megapíxeles (f/1,1 y 120 grados de campo de visión); cámara telemacro de dos aumentos y 5 megapíxeles (f/2,4). Grabación de vídeo hasta en 8K y en HDR 10+. Cámara frontal 16 megapíxeles (f/2,45) 16 megapíxeles (f/2,45) Sonido Dolby Atmos Dolby Atmos y sonido de Harman Kardon Biometría Sensor de huellas en el lateral Sensor de huellas en el lateral

¿Cómo son los Xiaomi 11T y Xiaomi 11T Pro?

Los Xiaomi 11T y Xiaomi 11T Pro no destacan por sus prestaciones en sí, pues la mayoría de ellas las hemos visto en otros teléfonos de la marca. Su valor está, más bien, en cómo logran acercar esas tecnologías habituales en teléfonos más caros a un segmento de precio mucho más asequible.

Hablamos de tecnologías como la carga de 120 W, la más alta que podemos encontrar en un smartphone comercialmente disponible en estos momentos. Su utilidad real es limitada, pues la mayoría de la gente suele cargar el móvil por las noches. No obstante, tenerla ahí puede salvarnos de más de un apuro –por ejemplo, si tienes que salir de viaje en poco tiempo y no te queda batería suficiente en el teléfono–. En el caso del Xiaomi 11T, la carga es de 67 vatios, una cifra menos sorprendente pero superior a muchos móviles de alta gama.

También encontramos en estos móviles procesadores de primer nivel, sobre todo en el modelo Pro, que llega con un Snapdragon 888, el mismo que utilizan OnePlus, Samsung y la propia Xiaomi en sus teléfonos más avanzados. El modelo estándar tiene un chip de MediaTek, también bastante avanzado, aunque algo inferior en ciertos aspectos al Snapdragon 888. La marca, eso sí, insiste en su confianza sobre este chip y en su desempeño, que debería ser más que suficiente para la mayoría de usuarios.

En el apartado fotográfico, tanto el Xiaomi 11T como el Xiaomi 11T Pro llegan con un sensor de 108 megapíxeles, un gran angular y un telemacro. En este aspecto es quizá donde más se notan las diferencias con los móviles más avanzados del sector. El conjunto es capaz de captar buenas imágenes, pero, en las situaciones más exigentes, las diferencias con móviles como el iPhone 12 o el Galaxy S21 Ultra emergen. No obstante, creo que la mayor crítica en este sentido probablemente sea la resolución del telemacro, que se queda en 5 megapíxeles, y la ausencia de un sistema de estabilización óptica de imagen en el sensor principal.

La pantalla, pese a no llegar a la resolución QHD+ de modelos de alta gama, ofrece una calidad de imagen bastante buena. Es AMOLED, tiene 120 Hz, la calibración es más que correcta... Teniendo en cuenta la gama a la que pertenece este producto, no se puede objetar nada de la misma. Y lo mismo podríamos decir del diseño exterior de los Xiaomi 11T y Xiaomi 11T Pro. No hará girar cabezas al sacarlo por la calle, pero se siente sólido y cómodo en la mano.

¿Cuándo saldrán a la venta? ¿Qué precio tendrán?

Los dos teléfonos se podrán comprar a partir del 23 de septiembre. Los precios de las variantes de menor almacenamiento son 499 euros para el Xiaomi 11T y 649 euros para el Xiaomi 11T Pro.

La marca, además, ha anunciado una promoción de lanzamiento por la que los clientes podrán llevarse una Mi TV P1 de 32 pulgadas con la compra de cualquiera de los dos modelos. Esta estará disponible en todos los canales, tanto online como offline y durará hasta el 3 de octubre. No obstante, en Orange y Movistar se prolongará hasta finales de octubre.